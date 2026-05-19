Skoda presenta Epiq, il nuovo Urban Crossover 100% elettrico

Introduzione
Škoda Epiq è il nuovo urban crossover 100% elettrico del marchio, pensato per rendere la mobilità elettrica più accessibile nel segmento B. Basato sulla piattaforma MEB+ a trazione anteriore, combina dimensioni compatte con un’elevata spaziosità interna, autonomia fino a circa 440 km e soluzioni tecnologiche avanzate. Con il debutto del linguaggio di design Modern Solid e dotazioni tipiche dei segmenti superiori, Epiq rappresenta un tassello chiave nell’espansione della gamma elettrica Škoda entro il 2026. Siamo andati fino a Zurigo per scoprirla in anteprima.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Posizionamento e concept
- Urban crossover 100% elettrico
- Modello BEV più accessibile della gamma Škoda
Piattaforma e powertrain
- Nuova piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen
- Trazione anteriore (prima volta per un BEV Škoda)
- Due batterie disponibili:
- 38,5 kWh (LFP)
- 55 kWh (NMC)
- Tre livelli di potenza: 85 kW, 99 kW, 155 kW
- Autonomia fino a circa 440 km
- Ricarica rapida 10–80% in ~24 minuti
- Ricarica bidirezionale
- Guida “one pedal” con recupero energia
Dimensioni e capacità
- Lunghezza: 4.171 mm
- Larghezza: 1.798 mm
- Altezza: 1.581 mm
- Passo: 2.601 mm
- Bagagliaio: 475 litri (+ frunk da 25 litri)
Design esterno
- Nuovo linguaggio “Modern Solid”
- Firma luminosa a forma di T
- Tech-Deck Face anteriore
- Coefficiente aerodinamico: 0,275
- Ruote fino a 19” (20” su First Edition)
Interni
- Layout minimale e intuitivo
- Materiali sostenibili e riciclati (oltre 34 kg)
- Nessun materiale di origine animale
- Numerose soluzioni “Simply Clever”
Tecnologia e connettività
- Infotainment Android con display da 13”
- App MyŠkoda per gestione remota
- Accesso ad app (Spotify, YouTube, Google Maps)
- Chiave digitale mobile
- Accesso a rete ricarica europea (>640.000 punti)
Sicurezza e ADAS
- Front Assist, Lane Assist, Side Assist di serie
- Travel Assist 3.0 (opzionale)
- Monitoraggio attenzione conducente
- 7 airbag (incluso centrale)
Versioni speciali
- First Edition a tiratura limitata
- Solo con motore 155 kW e design dedicato
L'elettrico accessibile
Škoda amplia la propria offensiva elettrica con Epiq, un urban crossover compatto destinato a giocare un ruolo strategico nel segmento B europeo. Pensato per un pubblico ampio, il modello punta a rendere l’elettrico più accessibile, arrivando a competere in termini di prezzo con modelli a combustione interna. Un passaggio fondamentale che testimonia il cambio di passo del marchio, sempre più orientato alla diffusione di massa della mobilità a zero emissioni.
Autonomia fino a 440 km
Alla base del progetto c’è la nuova piattaforma MEB+, sviluppata per veicoli elettrici compatti e caratterizzata da trazione anteriore, leggerezza ed efficienza. Le prestazioni, pur calibrate sull’uso quotidiano, non rinunciano a numeri interessanti: autonomia fino a 440 chilometri, ricarica rapida in circa 24 minuti e tre livelli di potenza. La presenza della guida “one pedal” e della ricarica bidirezionale introduce inoltre soluzioni evolute tipiche di categorie superiori
Design
Dal punto di vista del design, Epiq segna un punto di svolta con il debutto del linguaggio Modern Solid, caratterizzato da linee pulite e dalla nuova firma luminosa a T. Le dimensioni compatte non penalizzano l’abitabilità: lo spazio interno è generoso e il bagagliaio da 475 litri si colloca ai vertici della categoria. Gli interni, minimalisti e sostenibili, utilizzano materiali riciclati e rinunciano completamente a componenti di origine animale.
Tecnologica
Tecnologia e sicurezza completano un’offerta particolarmente competitiva. Il sistema infotainment da 13 pollici basato su Android, l’integrazione con l’app MyŠkoda e i numerosi sistemi di assistenza alla guida – alcuni derivati dai segmenti superiori – rendono Epiq un prodotto avanzato e completo. Con questo modello, Škoda rafforza la propria presenza nell’elettrico e si prepara a raddoppiare la gamma BEV entro il 2026, confermando l’ambizione di diventare uno dei protagonisti della transizione energetica nel mercato europeo.
Versioni e prezzi
La gaмма della Škoda Epiq per il mercato italiano è strutturata in modo semplice e chiaro, con due allestimenti principali (base e Selection) e una versione speciale di lancio. Il prezzo di ingresso parte da 26.400 euro per la Epiq 35, seguita dalla Epiq 40 a 27.700 euro, entrambe disponibili da ottobre 2026, mentre al vertice si colloca la Epiq 55 Selection proposta a 36.100 euro, già ordinabile, accanto alla variante esclusiva Epiq 55 First Edition da 38.600 euro,