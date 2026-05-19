Skoda presenta Epiq, il nuovo Urban Crossover 100% elettrico

Dal punto di vista del design, Epiq segna un punto di svolta con il debutto del linguaggio Modern Solid, caratterizzato da linee pulite e dalla nuova firma luminosa a T. Le dimensioni compatte non penalizzano l’abitabilità: lo spazio interno è generoso e il bagagliaio da 475 litri si colloca ai vertici della categoria. Gli interni, minimalisti e sostenibili, utilizzano materiali riciclati e rinunciano completamente a componenti di origine animale.

Skoda Epiq