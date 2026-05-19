A cambiare, oltre all’addestramento e alla componente psicologica durante un’immersione, è anche il tipo di attrezzatura che è necessario utilizzare. Fino a 30 metri, per esempio, è possibile usare nelle bombole la miscela artificiale nota come Nitrox, che è composta solitamente da ossigeno e azoto. Rispetto all’aria normale, che è fatta da circa il 21% di ossigeno e il 79% di azoto, nel Nitrox sale la percentuale di ossigeno: questo permette tra le altre cose di diminuire il rischio di malattia da decompressione, aumentando dunque la sicurezza dell’immersione. Se si scende però sotto i 40 metri, è necessario passare a un differente tipo di composto: si tratta del Trimix, nel quale è presente anche una quota di elio. In entrambi i casi, comunque, serve un brevetto specifico per poter utilizzare queste miscele.