Non è ancora chiaro quante persone fossero rimaste a bordo della “Duke of Yorke”, e forse proprio una di loro potrebbe aver lanciato l'allarme non vedendo tornare i sub. "La tragedia delle Maldive che ha strappato la vita a cinque nostri connazionali in vacanza, mi rattrista profondamente" ha detto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, rivolgendo un pensiero ai parenti delle vittime. "La tragedia avvenuta oggi alle Maldive colpisce profondamente Genova e, in modo particolare, la sua Università. In queste ore il pensiero della città va alle famiglie delle vittime, ai loro amici, ai colleghi, agli studenti e a tutte le persone che hanno condiviso con loro percorsi di studio e di vita”, ha detto la sindaca di Genova Silvia Salis.