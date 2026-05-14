Maldive, 5 turisti italiani morti durante un'escursione subacquea

La notizia è confermata dalla polizia del posto e anche dalla Farnesina

Tragedia alle Maldive dove cinque turisti italiani che risultavano dispersi nel corso di una immersione subacquea sono stati ritrovati senza vita. Lo riportano diversi media locali. L'incidente sarebbe avvenuto nell'atollo di Vaavu e i corpi sarebbero già stati ritrovati.

La nota della Farnesina

La notizia è confermata anche dalla Farnesina: "In seguito a un incidente occorso durante un'immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive", si legge in una nota. I cinque sarebbero morti "per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità", si spiega. Le autorità delle Maldive stanno ancora ricostruendo l'accaduto, precisa la nota. "La Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare", si spiega ancora.



La possibile ricostruzione dei fatti

Secondo le prime informazioni raccolte dai media locali, i cinque turisti, ospiti della Duke of York, una barca da crociera subacquea gestita da stranieri, sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha segnalato la scomparsa quando non sono riemersi nemmeno a mezzogiorno.

Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è stata ancora rilasciata una dichiarazione ufficiale. Le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano pessime oggi, con l'Ufficio meteorologico nazionale che ha emesso un'allerta gialla per la zona, ancora in vigore.