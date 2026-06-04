A Monterey Park il referendum sulla costruzione di nuove infrastrutture è stato bocciato: oltre l'80% dei cittadini ha votato contro per proteggere la qualità dell'aria, dell'acqua e per la salute pubblica ascolta articolo

Monterey Park, in California, è diventata la prima città degli Stati Uniti a vietare alle aziende di costruire data center. Sono stati i cittadini a mobilitarsi e a richiedere la possibilità di votare su un divieto permanente e totale alla costruzione sul territorio comunale di nuovi data center. Il responso delle elezioni di martedì 2 giugno è stato chiaro: oltre l'80% dei voti è andato a favore del divieto. "Non dovrebbero essere qui. Assolutamente no", ha affermato l'elettrice Jackie Morrison, ripresa da Cbs News.

La richiesta del referendum La proposta di legge sottoposta a referendum chiedeva agli elettori di esprimersi sul divieto di "centri dati in tutta la città al fine di proteggere la qualità dell'aria, le risorse idriche e la salute pubblica; prevenire impatti sulle tariffe di elettricità e acqua". La norma rimarrà in vigore "fino a quando non verrà revocata dagli elettori". Tempo prima, HMC Stratcap aveva definito il linguaggio della proposta di legge tendenzioso e in una lettera al consiglio comunale del 4 marzo si era detto: “La proposta è formulata in modo tale da influenzare notevolmente gli elettori favorevoli al provvedimento”. Vedi anche Data Center, l’Italia come nuovo hub europeo?

Le parole del Comune "Questo dimostra inequivocabilmente che i residenti di Monterey Park non vogliono data center nella loro comunità", ha affermato Jose Sanchez, consigliere comunale. "Ci auguriamo che altre comunità prendano spunto dall'esempio dei residenti di Monterey Park per impedire che i data center invadano le loro zone". Il consiglio comunale di Monterey Park aveva già approvato una moratoria a tempo indeterminato sui data center ad aprile, dopo la rabbia dei cittadini contro Hmc StratCap, una società di investimento che aveva richiesto di costruirne uno in città, situata nella regione di Los Angeles. In seguito, gli sviluppatori hanno poi ritirato la richiesta. I residenti erano preoccupati per gli effetti negativi sull'ambiente, l'aumento dei prezzi delle utenze e la vicinanza di tali servizi alle abitazioni. Approfondimento Perché negli Stati Uniti si parla di data center "off-grid"