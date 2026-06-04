Gli Stati Uniti, il Libano e Israele hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sull'esito dell'"incontro trilaterale di alto livello" svoltosi ieri e l'altroieri a Washington. A seguito dei due giorni di colloqui, il Libano e Israele avrebbero "concordato l'attuazione di un cessate il fuoco". L'attuazione del cessate il fuoco rimarrà "subordinata alla completa cessazione degli attacchi di Hezbollah" e all'"allontanamento" delle forze di Hezbollah dalle aree a sud del settore del fiume Litani in Libano. Le due parti hanno concordato di creare "zone pilota" in cui le Forze Armate libanesi assumeranno il controllo esclusivo, escludendo attori non statali come Hezbollah. "Questi passi consentiranno di compiere progressi verso un accordo globale di pace e sicurezza". Il Libano e Israele hanno inoltre ribadito di non nutrire alcuna intenzione ostile l'uno verso l'altro e di essere impegnati a "proseguire i negoziati diretti per rafforzare la fiducia". "Gli Stati Uniti hanno ribadito la loro intenzione di sostenere le Forze Armate libanesi, con l'obiettivo di migliorarne le capacità e consentire l'effettivo esercizio della sovranità su tutto il territorio libanese". Il Libano, a sua volta, si è "impegnato a rafforzare le capacità delle Forze Armate libanesi, con il sostegno degli Stati Uniti, per esercitare un controllo effettivo su tutto il territorio nazionale". Nella dichiarazione, Israele ha ribadito che "la sua sicurezza e il rispetto della sua integrità territoriale possono essere raggiunti solo attraverso il disarmo di Hezbollah e lo smantellamento delle sue infrastrutture in tutto il Libano". Israele e Libano si incontreranno nuovamente nella settimana del 22 giugno.