Lo scrittore è stato escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere nel corso della kermesse campana, in programma dal 13 al 20 giugno a Salerno. "La prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona", ha riferito il condirettore artistico del festival, Gennaro Carillo. "Non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me", ha replicato De Luca

Lo scrittore Erri De Luca è stato escluso dal Festival Salerno Letteratura a seguito delle sue dichiarazioni su Israele, sionismo e genocidio in Palestina. L'autore avrebbe dovuto tenere una prolusione nel corso della kermesse, in programma dal 13 al 20 giugno nella città campana. "La prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza", ha riferito il condirettore artistico della manifestazione, Gennaro Carillo, citato dal Mattino. "La prolusione è l'atto che apre il festival e in un certo senso ne detta la linea", spiega ancora Carillo, sottolineando che "per questo abbiamo preferito riconsiderare la nostra decisione originaria, anche per evitare strumentalizzazioni". Secondo il condirettore artistico del festival, "non c'è nessuna censura" perché "De Luca era invitato comunque, seppure in altra sezione, ma ha preferito declinare". Lo scrittore ha replicato dicendo che "non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me".