Ticketoo, come comprare-vendere i biglietti dei concerti in sicurezza

L’estate 2026 potrebbe segnare nuovi record per la musica live in Italia. Ma l’alta richiesta dei ticket e la disponibilità limitata stanno alimentando speculazioni e truffe dei bagarini, soprattutto digitali. Ticketoo è nata proprio per aiutare a vendere e acquistare biglietti fan-to-fan “in modo etico, facile e sicuro”: la piattaforma, con quasi un milione di utenti registrati, garantisce prezzi giusti, controlli sulla validità e pagamenti protetti. L’obiettivo? “Trasformare la rivendita da far west a community”

La musica live si conferma al centro dei desideri degli italiani, soprattutto in estate. E il 2026, grazie anche ai grandi eventi dal vivo in calendario in questa stagione, potrebbe far segnare nuovi record. A parlare sono i numeri: nel 2025, secondo il Rapporto Siae, gli italiani hanno speso per i biglietti dei concerti la cifra più alta mai registrata, circa 1,16 miliardi di euro. Gli spettatori totali sono stati 31,5 milioni, in aumento dell'8,7%. Le stime sull’anno in corso prevedono già un sorpasso ma gli incrementi, assicurano gli esperti, alla fine saranno più importanti. Il calendario dei concerti dell’estate 2026 – con nomi che vanno da Ultimo a The Weeknd, da Vasco Rossi o Bruno Mars, da Lorde a Bad Bunny – è infatti tra i più ricchi degli ultimi tempi e molti dei live sono andati sold out mesi prima. Ma questa stagione da record ha anche un lato amaro: l’altissima richiesta di biglietti e la disponibilità limitata stanno facendo lievitare i prezzi e alimentando le truffe dei bagarini, oggi soprattutto digitali. Vendere e comprare biglietti tra privati può quindi essere rischioso, ma esistono modi per farlo in sicurezza.

Per i concerti più attesi capita spesso che le vendite ufficiali dei biglietti aprano mesi prima e vadano sold out in poco tempo: a ridosso dell’evento, quindi, diverse persone si ritrovano con un tagliando in più da vendere e altre, invece, vorrebbero acquistarlo. Negli ultimi anni il mercato parallelo dei biglietti si è spostato soprattutto online ma spesso chi ha comprato da privati, anche a prezzi molto più alti, non ha ricevuto il tagliando dopo aver pagato oppure ha scoperto troppo tardi che si trattava di un ticket falso o duplicato. Nel 2025, ad esempio, è successo a Milano a più di duecento fan di Lady Gaga: dopo aver pagato i biglietti fino a mille euro ciascuno comprandoli online da qualcuno che diceva di non poterci più andare, sono rimasti fuori dal Forum di Assago perché in realtà avevano in mano un pezzo di carta senza valore. Tra gruppi Facebook improvvisati, chat WhatsApp, pagamenti a sconosciuti e zero garanzie, i truffatori hanno trovato terreno fertile e comprare in sicurezza è diventato quasi impossibile.

La piattaforma che aiuta i fan a vendere e comprare biglietti in sicurezza

Ma in mezzo a truffatori e bagarini c’è anche chi ha davvero un biglietto in più – perché un amico ha dato buca, c’è stato un imprevisto o un cambio di programma – e vuole solo rivenderlo a un altro fan, al prezzo giusto. Proprio per aiutare i privati a vendere e acquistare biglietti fan-to-fan “in modo etico, facile e sicuro”, da qualche tempo esiste Ticketoo: la piattaforma, fondata da Simone Serani e Andrea Giorgi, quest'anno ha raggiunto quasi un milione di utenti registrati. “Il concetto è semplice quanto radicale: trasformare la rivendita da far west a community. Un posto dove sono i fan ad aiutare altri fan”, hanno spiegato gli ideatori.

Come funziona Ticketoo

La regola d'oro di Ticketoo è una: il prezzo di vendita non può mai superare il valore nominale del biglietto. La tecnologia della piattaforma riconosce il costo originale di ogni tagliando e blocca qualsiasi tentativo di speculazione o sovrapprezzo. Altro punto fondamentale sono i controlli, che rendono lo scambio sicuro da entrambi i lati: l'identità di chi vende viene verificata, la validità del biglietto viene controllata prima della messa in vendita, i codici a barre sono confrontati per evitare doppioni e, dove serve, si gestisce anche il cambio nominativo. Anche i pagamenti sono protetti: i soldi vengono trattenuti da Ticketoo in modo sicuro e inviati al venditore solo dopo che la validità del biglietto è stata confermata.