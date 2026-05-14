Chi erano gli italiani morti durante un’immersione alle Maldive

In base a quanto trapelato finora, i cinque erano a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri. Sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi. Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Anche oggi le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un'allerta gialla per la zona, ancora in vigore.



Leggi anche: Maldive, 5 italiani morti durante un'escursione subacquea