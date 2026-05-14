Chi erano gli italiani morti durante un’immersione alle Maldive

Introduzione
Sono cinque gli italiani morti alle Maldive: dopo essere risultati dispersi nel corso di una immersione subacquea. La Farnesina ha fatto sapere che “a seguito di un incidente occorso durante un'immersione subacquea, cinque connazionali sono deceduti nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive”. La Forza di difesa nazionale delle Maldive ha reso noto che il corpo di uno dei cinque stato trovato all'interno di una grotta e che "si ritiene che anche gli altri quattro sub si trovino nella stessa grotta".
Quello che devi sapere
Che cosa è successo
In base a quanto trapelato finora, i cinque erano a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea gestita da stranieri. Sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimathaa. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando, a mezzogiorno, non erano ancora riemersi. Sebbene la polizia abbia confermato di aver avviato un'indagine sulla morte, le cause del decesso rimangono al momento sconosciute e non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale. Anche oggi le condizioni meteorologiche nel sito di immersione erano sfavorevoli, tanto che il servizio meteorologico aveva emesso un'allerta gialla per la zona, ancora in vigore.
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La nota della Farnesina
Il ministero degli Esteri ha spiegato che “i subacquei sarebbero deceduti per aver provato l'esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive". Nella nota si legge ancora che “la Farnesina e l'Ambasciata d'Italia a Colombo seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare”.
Chi sono le vittime
I cinque italiani morti nel corso di una immersione subacquea alle Maldive sono la docente e ricercatrice dell'Università di Genova Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice del Torinese, e gli istruttore subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero, del Novarese.
La professoressa Montefalcone
Secondo quanto confermato dall’Università di Genova, una delle vittime si chiamava Monica Montefalcone ed era una professoressa associata in Ecologia presso l’Ateneo. Volto noto anche in tv, ricercatrice e studiosa dell'ambiente marino, la docente era nota per il suo grande amore per il mare e per essere responsabile di alcuni importanti progetti in ambito marino quali Talassa, GhostNet e MER "A16-A18". Era responsabile scientifico della campagna di monitoraggio delle Maldive. Tra le vittime ci sarebbe anche sua figlia Giorgia Sommacal.
Chi era Giorgia Sommacal
Avrebbe compiuto 23 anni a giugno Giorgia Sommacal, morta assieme alla mamma Monica Montefalcone durante un'immersione alle Maldive. La ragazza studiava Ingegneria Biomedica all'Università di Genova e condivideva con la madre una passione profonda per il mare e per le immersioni.
Chi era Gianluca Benedetti
Gianluca Benedetti si era trasferito alle Maldive nel 2017, lavorando tra immersioni e turismo subacqueo. Era poi, come riportato dal Corriere della Sera, diventato operation manager del tuo operator Albatros Top Boat. A bordo delle imbarcazioni “Conte Max” e “Duca di York” accompagnava i turisti alla scoperta degli atolli.
Chi era Muriel Oddenino
Muriel Oddenino, 31enne di Poirino, si era laureata con laurea triennale a Torino in Scienze naturali. Amante delle immersioni e del mare, era autrice di varie pubblicazioni scientifiche. Poi ha proseguito gli studi all’Università di Genova, dal 2019 al 2022 e ha lavorato come ricercatrice all'università di Bari per undici mesi dal 2023 al 2024. Nel capoluogo ligure era assegnista di ricerca del dipartimento delle Scienza della terra, dell'ambiente e della vita.
Chi era Federico Gualtieri
Aveva dedicato la sua tesi di laurea alla 'Diversità ed ecologia dei Corallimorphari e degli Zoanthari negli atolli centrali delle Maldive' il 31enne Federico Gualtieri. Originario di Omegna in Piemonte, si era laureato a marzo scorso all'università di Genova in Biologia ed Ecologia Marina. Diverse le foto sui suoi profili social dedicate agli atolli delle Maldive: "Ringrazio in primis la Professoressa Montefalcone per avermi offerto il suo aiuto, la sua esperienza e per aver riposto sempre grande fiducia in me ed in questo lavoro. Da quando l'ho conosciuta è sempre stata la mia guida, incentivandomi a seguire i miei sogni e le mie passioni, anche se la strada da percorrere sarebbe stata lunga o difficile”, aveva scritto nei ringraziamenti della tesi. Prima di arrivare a Genova, Gualtieri aveva preso la laurea triennale in Scienze biologiche all'università del Piemonte orientale, nella sede di Vercelli. Il 31enne, inoltre, lavorava come istruttore subacqueo certificato Padi, la Professional Association of Diving Instructors.
Trovato un corpo in una grotta
La Forza di difesa nazionale delle Maldive ha reso noto che il corpo di uno dei cinque subacquei italiani che si erano immersi nell'atollo di Vaavu è stato trovato all'interno di una grotta e che "si ritiene che anche gli altri quattro sub si trovino nella stessa grotta, che si estende fino a una profondità di circa 60 metri". Per l'operazione di ricerca sono stati dispiegati aerei e motoscafi. Una nave della Guardia costiera è rimasta nella zona per coordinare le operazioni di ricerca durante tutta la notte. Altri sommozzatori sono stati inviati per assistere nelle ricerche.
Escursione non legata a progetto di ricerca
Monica Montefalcone si trovava alle Maldive come coordinatrice di un progetto di ricerca, assieme ad altri colleghi tra cui l'assegnista di ricerca dell'Distav dell'Università di Genova Muriel Oddenino. Secondo una prima ricostruzione, questa escursione subacquea a -50 metri non era legata al progetto.