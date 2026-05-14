Introduzione
Alimathà, l’isola nei pressi della quale sono morti i cinque italiani dispersi durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu (CHI ERANO), è considerata una delle mete più apprezzate delle Maldive dagli appassionati di immersioni. Raggiungibile in circa un’ora di motoscafo da Malé, offre accesso ad alcuni dei fondali più spettacolari dell’Oceano Indiano.
Quello che devi sapere
I canali naturali dell’Atollo Vaavu
L’Atollo Vaavu, conosciuto anche come Felidhoo Atoll, è particolarmente noto tra i subacquei per i cosiddetti “kandu”, canali naturali che collegano la laguna interna al mare aperto. Le correnti che si formano in queste aree attirano numerose specie marine.
La fauna marina presente nei canali
In queste acque è frequente incontrare squali grigi di barriera, squali pinna bianca, squali nutrice, aquile di mare, barracuda, tonni. In alcuni periodi dell’anno è inoltre possibile incontrare mante e squali martello.
Le “grotte” di Alimathà
Le cosiddette “grotte di Alimathà” non sono cavità terrestri, ma anfratti corallini, tunnel e passaggi naturali presenti nei siti di immersione dell’atollo. Queste formazioni rappresentano uno degli elementi più caratteristici dell’area e ospitano numerose specie di pesci tropicali.
Fotteyo Kandu tra i siti più famosi
Il più famoso sito di immersione è Fotteyo Kandu, considerato da molti uno dei migliori dive site delle Maldive grazie alle sue pareti ricoperte di coralli molli, canyon e cavità popolate da una grande varietà di pesci tropicali.
Il periodo migliore per le immersioni
Le immersioni nell’Atollo Vaavu sono praticabili durante tutto l’anno. Il periodo compreso tra novembre e aprile è generalmente considerato il più favorevole grazie alla migliore visibilità sott’acqua e alle condizioni del mare più stabili.
Come si raggiunge Alimathà
Alimathà, ospita un rinomato resort privato, ed è raggiungibile in barca con una traversata di circa un’ora e mezza oppure in idrovolante, con un volo della durata di circa 20-30 minuti.
Una delle zone meno abitate delle Maldive
Nonostante la relativa vicinanza alla capitale rispetto ad altre isole più remote delle Maldive, l’Atollo Vaavu è considerato una delle aree meno densamente abitate dell’arcipelago. La popolazione conta poco più di 2mila abitanti distribuiti in appena 5 delle 19 isole che compongono l'arcipelago.