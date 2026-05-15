Sub italiani morti alle Maldive, le possibili cause della tragedia

Le ipotesi sulle cause dell’incidente sono diverse e, al momento, nessuna viene esclusa. Gli investigatori valutano la possibilità che i sub abbiano perso l’orientamento all’interno della grotta, forse anche a causa della scarsa visibilità provocata dalla sabbia smossa dal moto ondoso. Un’altra ipotesi riguarda eventuali correnti ascensionali improvvise o problemi tecnici legati alla miscela respiratoria presente nelle bombole. Gli esperti non escludono neppure che uno dei sub possa essere rimasto incastrato all’interno della grotta e che gli altri abbiano tentato di soccorrerlo, finendo però l’aria o andando nel panico.

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