L'Ambasciatore d'Italia arrivato da Colombo

L'Ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malè e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale, mentre sul luogo dell'incidente in cui sono deceduti i cinque sub italiani sono giunte le imbarcazioni di soccorso della Guardia costiera maldiviana. A bordo sono presenti i sommozzatori della Guardia costiera e della polizia e un esperto sommozzatore italiano che ha già collaborato con le autorità, riferisce la Farnesina in una nota.