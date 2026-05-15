L’uomo, Carlo Sommacal, nella tragedia avvenuta il 14 maggio nelle acque delle Maldive ha perso anche la figlia, Giorgia Sommacal. Mia moglie “è sempre stata una coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi”, ha affermato l’uomo in un’intervista ascolta articolo

“L'unica certezza che ho è che mia moglie è fra le migliori subacquee sulla faccia della terra”. Carlo Sommacal parla così di Monica Montefalcone, una dei cinque italiani morti ieri, 14 maggio, durante un'immersione nell'atollo di Vaavu, alle Maldive. L’uomo nella tragedia avvenuta nelle acque dell’Oceano Indiano ha perso anche la figlia di 22 anni, Giorgia Sommacal. Monica Montefalcone “è sempre stata una coscienziosa. Mai avrebbe messo a repentaglio la vita di nostra figlia o di altri ragazzi”, ha detto il marito in un’intervista a Repubblica. “Se l'allerta gialla davvero c'era, loro si saranno immersi prima e dev'essere successo qualcosa là sotto. Magari uno è andato in difficoltà, magari le bombole di ossigeno, io non ne ho idea. Ma sono pronto a giurare qualunque cosa sui comportamenti di Monica".

Il marito: “Monica si era immersa migliaia di volte” Carlo Sommacal ha ricordato la moglie come una donna “idealista, che mi sgridava anche sulla raccolta differenziata, che adorava il mare, che si sarà immersa migliaia di volte in vita sua”. Poi ha raccontato: “Ci eravamo conosciuti a Milano, perché lei dopo aver studiato laggiù era finita nella mia stessa azienda. Ma quella vita non le piaceva, 'io amo il mare, mi diceva'". L'ultima volta marito e moglie si sono sentiti via messaggio, “per dirle che qui i gatti stavano bene. Ne abbiamo tre". Vedi anche Sub morti, ambasciatore italiano a Sky TG24: "Condizioni meteo brutte"