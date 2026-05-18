Le parole del presidente iraniano contrastano con il recente attacco via drone che ha lambito la centrale nucleare di Barakah negli Emirati Arabi Uniti. Abu Dhabi ha informato l’Agenzia Internazionale per l’energia atomica (Aiea) che l’incendio scoppiato dopo l’attacco non ha provocato vittime o feriti e i livelli di radiazione sono nella norma. Di “seria preoccupazione” ha parlato Rafael Grossi, direttore Aiea, che ha definito “inaccettabile” l’attività militare vista come “minaccia alla sicurezza nucleare”.