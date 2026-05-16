Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che le forze americane e nigeriane hanno ucciso un alto leader dello Stato Islamico. "Le coraggiose forze americane e le Forze Armate nigeriane - si legge in un post su Truth - hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo". "Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell'ISIS a livello globale, pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati su ciò che stava facendo".