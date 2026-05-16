Guerra Iran USA, Trump alla Cnn: "Mai così vicino a riprendere gli attacchi". DIRETTA
Il tycoon, rientrando negli Usa dal viaggio a Pechino, è tornato a parlare di Iran. Per la Cnn, non sarebbe mai stato così vicino, dall'inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi. Partiti i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello Stretto di Hormuz a tregua consolidata
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Trump è rientrato negli Usa dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la Cnn, non sarebbe mai stato così vicino, dall'inizio del cessate il fuoco, a riprendere gli attacchi. La 'due giorni' ha portato al disgelo diplomatico, ma non alla svolta auspicata.
Intanto sono partiti da Augusta i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello Stretto di Hormuz a tregua consolidata. Le due unità, il 'Crotone' e il Rimini', sono inizialmente diretti a Gibuti, che raggiungeranno attraverso lo Stretto di Suez. Servirà quasi un mese di navigazione ai due cacciamine per raggingere il Golfo.
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