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Norimberga, fuga di sostanze chimiche in un'azienda: 1 morto e 29 feriti

Mondo
©Getty

Il grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un'area aziendale in Thurn-und-Taxis-Straße, nel quartiere Schafhof. Un'altra persona è in condizioni gravi

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A seguito di una fuga di sostanze chimiche in uno stabilimento di Norimberga, una persona è morta in ospedale, mentre i feriti sono 29, uno dei quali è in condizioni critiche. Lo ha riferito la Croce Rossa Bavarese, come si legge sulla Bild. Secondo quanto riportato dai media, il grave incidente è avvenuto oggi intorno alle 11:30 in un'area aziendale in Thurn-und-Taxis-Strasse, nel quartiere Schafhof di Norimberga. 

I soccorsi: "Sostanze chimiche rimaste dentro l'azienda"

I vigili del fuoco, i servizi di soccorso e la polizia sono intervenuti con un dispiegamento massiccio. Come ha comunicato un portavoce dei vigili del fuoco, l'azienda coinvolta lavora abitualmente con sostanze chimiche. L'intero stabilimento è stato evacuato a titolo precauzionale. Secondo i vigili del fuoco, le sostanze rilasciate sono rimaste all'interno dell'edificio.

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