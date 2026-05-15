Il grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un'area aziendale in Thurn-und-Taxis-Straße, nel quartiere Schafhof. Un'altra persona è in condizioni gravi

A seguito di una fuga di sostanze chimiche in uno stabilimento di Norimberga, una persona è morta in ospedale, mentre i feriti sono 29, uno dei quali è in condizioni critiche. Lo ha riferito la Croce Rossa Bavarese, come si legge sulla Bild. Secondo quanto riportato dai media, il grave incidente è avvenuto oggi intorno alle 11:30 in un'area aziendale in Thurn-und-Taxis-Strasse, nel quartiere Schafhof di Norimberga.