Altre 57 persone sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. La presidente della Commissione Ue ha accusato la Russia di “deridere apertamente gli sforzi diplomatici”. Oggi sarà osservato un giorno di lutto nazionale in onore delle vittime. "Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi", ha commentato Zelensky
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È salito a 24 morti, tra cui tre bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. La presidente della Commissione Ue ha accusato la Russia di “deridere apertamente gli sforzi diplomatici” dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando "un'altra notte di morte e distruzione” nella capitale ucraina. Oggi sarà osservato un giorno di lutto nazionale in onore delle vittime. "Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi", ha commentato Zelensky.
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Raid ucraino sulla Russia, 3 morti e 12 feriti
Un attacco ucraino nella città russa di Ryazan, a sud-est di Mosca, ha ucciso tre persone e ne ha ferite 12. Lo ha annunciato il governatore locale, Pavel Malkov, su Telegram, specificando che sono stati colpiti anche due palazzi residenziali.
Ursula von der Leyen: "Russia sbeffeggia diplomazia, da Ue 6 mld per droni"
Mentre la Russia continua a "sbeffeggiare apertamente" gli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, l'Unione europea sta "ultimando" un finanziamento da 6 miliardi di euro per i droni. Lo dichiara via social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ricondividendo un post del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in cui quest'ultimo condivide il bilancio del massiccio attacco russo di ieri. "Ieri notte, la Russia ha lanciato uno dei suoi attacchi di droni più lunghi e implacabili contro l'Ucraina. Un'altra notte di morte e distruzione. E ha preso di mira indiscriminatamente i civili", scrive la leader dell'esecutivo europeo. "Mentre la Russia si fa apertamente beffe degli sforzi diplomatici, noi continuiamo a rafforzare l'Ucraina. Stiamo ultimando un pacchetto di sostegno per droni da 6 miliardi di euro. E manteniamo la pressione sull'economia di guerra russa con sanzioni sempre più dure", conclude.
Kiev chiede riunione urgente Consiglio sicurezza Onu dopo raid massicci Mosca
L'Ucraina ha chiesto la convocazione di una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo la nuova ondata, prolungata e massiccia, di raid di Mosca contro tutto il Paese che ha visto la morte, solo a Kiev, di otto persone, fra cui una ragazzina di 12 anni, e il ferimento di decine di altre. Sempre a Kiev, i dispersi sono venti. Il ministero degli Esteri, Andrii Sybiha, ha anche chiesto di "usare anche altre piattaforme internazionali per rispondere all'uccisione, da parte russa, di civili ucraini e degli attacchi contro personale umanitario". Le dimensioni dell'attacco richiedono "una decisa reazione internazionale", ha aggiunto il ministro.
Zelensky ringrazia Merz: "Grazie a sistemi Germania salvate migliaia vite"
"Migliaia di vite sono state salvate grazie ai sistemi di difesa aerea forniti dalla Germania". Lo ha dichiarato su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ringraziando il cancelliere, Friedriche Merz, e la Germania che "ha fatto molto per aiutarci a difenderci dal terrorismo russo. Lo apprezziamo moltissimo". Secondo Zelensky, "è importante che continuiamo a lavorare insieme, in modo coordinato, per rafforzare la nostra Europa".
In precedenza, sempre su X, Merz aveva denunciato gli attacchi "più pesanti" della Russia contro l'Ucraina, sottolineando che "mandano un messaggio chiaro: Mosca sceglie l'escalation rispetto al negoziato. Continuiamo a stare al fianco dell'Ucraina. Kyiv e i suoi partner rimangono pronti per colloqui per la pace".