È salito a 24 morti, tra cui tre bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite, scrive Ukrainska Pravda, 27 delle quali sono ricoverate in ospedale. La presidente della Commissione Ue ha accusato la Russia di “deridere apertamente gli sforzi diplomatici” dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando "un'altra notte di morte e distruzione” nella capitale ucraina. Oggi sarà osservato un giorno di lutto nazionale in onore delle vittime. "Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi", ha commentato Zelensky.

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