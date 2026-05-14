Monica Montefalcone, docente Università di Genova morta alle Maldive

Cinque italiani sono morti durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu. Partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni e snorkeling nelle isole dell'Oceano indiano. Tra le vittime Monica Monfalcone, una professoressa associata in ecologia marina dell'Università di Genova, e la figlia ventiduenne

C'è anche Monica Montefalcone, 52 anni, docente associata di Ecologia del Distav all'università di Genova, tra le cinque vittime italiane alle Maldive, morte durante un'immersione nelle grotte subacquee a 50 metri di profondità nell'atollo di Vaavu.

"Ho dedicato tutta la mia vita a scoprire e studiare le meraviglie che vivono sotto la superficie del nostro mare", diceva Monica ai microfoni di una tv locale dopo aver ritirato, nel 2022, il Premio Atlantide che le era stato attribuito per il suo contributo alla comprensione degli ecosistemi marini e per il suo impegno nella conservazione dell'ambiente marino.

Insieme a lei muore anche la figlia Giorgia di 22 anni e altre tre persone, (CHI ERANO) che partecipavano a una crociera scientifica biologica a bordo del Duke of York, uno yacht di lusso che offre escursioni e snorkeling nelle isole dell'Oceano indiano. La polizia ha avviato un'indagine, ma le cause del disastro sono al momento sconosciute. Sfavorevoli le condizioni meteo nel sito di immersione, tanto che era stato emesso un'allerta gialla per la zona.

Chi era Monica Montefalcone

Monica era un'esperta subacquea, ricercatrice e docente associata, era responsabile di alcuni dei progetti più importanti per la salvaguardia degli ambienti marini (tra questi Talassa, GhostNet e MER "A16-A18") . Aveva co-firmato molte pubblicazioni Iris (Institutional Research Information System), l'ultima nel 2025 su un nuovo protocollo di monitoraggio degli attrezzi da pesca abbandonati negli habitat corallini. Ed era responsabile del progetto 'Mare caldo' dal 2019, una collaborazione tra il DiSTAV, Greenpeace Italia ed ElbaTech che mira a monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici sui mari italiani attraverso una rete costiera di stazioni di monitoraggio delle temperature marine. Il mare, nella sua totalità, ma anche e soprattutto la salute del mare, la comprensione del mare e la salvaguardia delle sue meraviglie nascoste.

Ma Monica non era solo un'apprezzata e affermata studiosa: il suo era un volto noto in tv (QUI in un'intervista a Sky TG24 sul progetto Foresta Blu) e aveva anche realizzato una pubblicità che la ritraeva nuotare in acque cristalline con la sua muta azzurro cielo.

Secondo quanto appreso, si trovava alle Maldive come coordinatrice di un progetto di ricerca di UniGe. Insieme alla figlia e ad altri colleghi aveva deciso di prendersi qualche giorno e fare quell'escursione subacquea che non era legata al progetto per l'Università.

Tragedia familiare: morta anche la figlia

Con Monica è morta anche sua figlia, Giorgia Sommacal, 22 anni. Bionda come la mamma, la stessa passione per il mare e le immersioni, spesso accompagnava Monica ed anche stavolta era al suo fianco. Dopo gli studi al classico Mazzini, da qualche anno frequentava con successo il corso di ingegneria biomedica all'università di Genova. E proprio l'ateneo ligure è stato devastato dalla tragedia avvenuta alle Maldive, con 4 delle cinque vittime che hanno a che fare con quelle aule. "Esprimimamo profondo cordoglio per l'improvvisa e tragica scomparsa di Monica Montefalcone, professoressa associata di Ecologia al Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita, della figlia Giorgia Sommacal, studentessa UniGe di Ingegneria biomedica, di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca presso il Distav, e di Federico Gualtieri, neolaureato magistrale in Biologia ed Ecologia marina - ha scritto l'ateneo in una nota - Alle famiglie, alle colleghe e ai colleghi, alle studentesse e agli studenti che ne hanno condiviso il percorso umano e professionale, va la vicinanza dell'intera comunità universitaria". Anche la sindaca Silvia Salis ha espresso il cordoglio della città per questa tragedia "che colpisce profondamente Genova e, in modo particolare, la sua Università".