Il Centro europeo di prevenzione tranquillizza: i casi sono scesi a otto. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di hantavirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Allarme dei medici ospedalieri: 'Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia', pericolo che però il ministro della Salute esclude
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Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di hantavirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro europeo di prevenzione tranquillizza: i casi sono scesi ad 8 e allo stato 'non si è registrata alcuna mutazione' del ceppo virale del focolaio che si è sviluppato sulla Hondius. Allarme dei medici ospedalieri: 'Il sistema non reggerebbe a una nuova pandemia', pericolo che però il ministro Schillaci esclude. Nuovo caso di contagio su un'altra nave da crociera, attraccata a Bordeaux: un anziano è morto e 1.700 passeggeri sono in isolamento per una sospetta gastroenterite virale.
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Rimpatriati domani cinque australiani e un neozelandese
I cinque australiani e il cittadino neozelandese evacuati dalla nave da crociera Hondius teatro dell'epidemia di hantavirus, faranno ritorno in Australia domani con un volo charter, nel rispetto di rigorose misure di biosicurezza. Lo ha annunciato il ministro della Salute australiano, Mark Butler, durante una conferenza stampa, confermando che il Ministero degli Esteri ha organizzato il volo e l'equipaggio per il trasferimento speciale dai Paesi Bassi, dove ha sede la società armatrice della Hondius, alla citta' di Perth, nell'Australia Occidentale, dopo diversi giorni di trattative logistiche e sanitarie.
Nessuno dei 22 francesi entrati in contatto con caso di Hantavirus presenta sintomi
Nessuno dei 22 francesi entrati in contatto con un caso di hantavirus presenta sintomi, ma tutti restano in isolamento. Lo ha annunciato il governo. Fra le "22 persone identificate come casi contatto di una persona morta il 26 aprile a Johannesburg", si trovano anche 4 bambini. Anche loro, sottoposti a test, "sono risultati negativi". Il governo ha precisato anche che la persona che si trovava sulla nave e che si è rivelata positiva, con sintomi apparsi al rientro in Francia, si trova sempre "in rianimazione e in gravi condizioni".
Medici ospedalieri: il sistema non reggerebbe oggi una nuova pandemia
"Oggi non c'è una particolare preoccupazione per il rischio di diffusione dell'hantavirus, ma se dovesse esserci una nuova emergenza pandemica, il sistema sanitario non sarebbe pronto: mancano ancora medici". Così all'ANSA il segretario del principale sindacato dei medici ospedalieri Pierino di Silverio fa il punto di come gli ospedali potrebbero far fronte a una diffusione del virus. "Rispetto al 2020 - precisa - la carenza di personale non è cambiata in modo significativo e la medicina territoriale, che avrebbe dovuto essere potenziata dopo il Covid, non è mai realmente decollata".
Schillaci: "'L'Hantavirus non è il Covid, cittadini possono stare tranquilli'
"I cittadini devono stare tranquilli, non è il Covid è qualcosa che si conosce" e "tutte le quattro persone oggi in Italia, presenti sul volo Johannesburg-Amsterdam del 25 aprile, sono asintomatiche, seguite con attenzione. I test finora disponibili hanno dato esito negativo. Anche i due casi segnalati ieri a Milano e Messina sono negativi ai test". Così, durante il question time alla Camera, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha risposto in merito alle misure prese sull'hantavirus.
Ecdc: 'Nessuna mutazione nell'hantavirus, si comporta come sempre'
"Il virus Andes è l'unico della famiglia degli hantavirus che si trasmette da persona a persona. I virus possono mutare nel tempo, ma al momento non ci sono motivi per pensare che questo sia mutato per diventare più trasmissibile. Ciò che stiamo osservando sia dal punto di vista epidemiologico che microbiologico suggerisce che il virus si stia comportando come di consueto". Lo dichiara Andreas Hoefer, esperto di microbiologia ed epidemiologia molecolare durante un briefing alla stampa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).
Ministero Salute: negativi i test hantavirus eseguiti
Il Ministero della Salute informa che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena-Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica dell'Argentina. I campioni di entrambi sono stati analizzati allo Spallanzani.