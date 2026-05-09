Hantavirus, il ministero della Salute: "Nessun motivo di allarme"

"Non c'è nessun motivo di allarme" sull'Hantavirus, "e dobbiamo stare tranquilli, anche perché il rischio è assolutamente basso, molto basso in Europa e basso a livello mondiale come ha ribadito l'Organizzazione mondiale della Sanità". A dirlo è Mara Campitiello, capo del dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del ministero della Salute, intervistata da Sky TG24.

"Monitoriamo la situazione"

"Il ministero della Salute ormai sono giorni che sta monitorando la situazione in contatto con le autorità competenti e con le autorità nazionali e internazionali e ha attivato la propria sorveglianza sanitaria sul nostro territorio, ha attivato il coordinamento sanitario e la valutazione del rischio - ha aggiunto -. Questo chiaramente deve tranquillizzare gli italiani proprio perché si tratta di un virus che è a bassa contagiosità".

Due italiani, uno straniero residente in Italia e un turista

Parlando delle quattro persone poste sotto controllo, Campitello ha precisato: "Due sono di nazionalità italiana e sono residenti in Italia, gli altri due sono di nazionalità straniera e solo uno di questi due è residente in Italia, mentre l'altro è un turista. Attualmente i pazienti non hanno alcun sintomo, sono stati tempestivamente contattati dalle regioni di competenza che hanno attivato la sorveglianza sanitaria attiva". "Alcuni di questi - ha proseguito - sono stati stati messi in quarantena fiduciaria, non hanno alcun sintomo quindi in questo momento dobbiamo solo osservare il decorso clinico, laddove dovessero comparire sintomi, i passeggeri faranno i test necessari per valutare la presenza del virus".