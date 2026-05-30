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Fabio Caressa: "Vorrei Totti a Money Road"

Cronaca

I cinque punti per risollevare il calcio italiano, il modo per avere più italiani in campo e poi una cosa di cui c’è assoluto bisogno: il tempo effettivo. Fabio Caressa parla di calcio a Bonus Track, ma anche dei suoi inizi a Cioè, di casa sua diventata ormai un centro di produzione tv e della seconda stagione di Money Road in onda su Sky. Il mio cast ideale? Ci sono Beppe e Totti. Come finirà? Guardate I Soliti Sospetti per capire...

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