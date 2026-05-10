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Sospetto caso di hantavirus, Gb invia medici e paracadutisti a Tristan da Cunha. FOTO

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Sei paracadutisti e due sanitari militari sono stati lanciati con ossigeno e materiale medico sull’isola dopo l’individuazione di un sospetto caso di hantavirus. Il paziente è un cittadino britannico che era a bordo della nave da crociera colpita da un focolaio del virus

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Si è svolta oggi per le vie di Genova la 97ª adunata degli Alpini. La sfilata, aperta dallo...

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