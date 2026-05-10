Sospetto caso di hantavirus, Gb invia medici e paracadutisti a Tristan da Cunha. FOTO
Sei paracadutisti e due sanitari militari sono stati lanciati con ossigeno e materiale medico sull’isola dopo l’individuazione di un sospetto caso di hantavirus. Il paziente è un cittadino britannico che era a bordo della nave da crociera colpita da un focolaio del virus
- Il governo britannico ha avviato un’operazione militare straordinaria per portare aiuti sanitari urgenti a Tristan da Cunha, l’isola abitata più remota del Regno Unito situata nell’Atlantico meridionale. L’intervento è stato deciso dopo l'individuazione di un possibile caso di hantavirus in un cittadino britannico. La notizia, ripresa dai media britannici, è stata riportata dalle autorità sanitarie.
- Sull’isola vivono circa 250 abitanti. Tristan da Cunha è stata una delle tappe della crociera Mv Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, arrivata oggi al porto di Granadilla, a Tenerife.
- Secondo quanto riferito da Londra, un team composto da sei paracadutisti e due sanitari militari è stato lanciato da un aereo con bombole di ossigeno e materiale medico. Il ministero della Difesa britannico ha spiegato che si tratta della prima volta in cui il personale sanitario militare del Regno Unito viene impiegato in un’operazione umanitaria attraverso un lancio con il paracadute.
- Secondo il ministero della Difesa britannico, le scorte di ossigeno presenti sull’isola avevano raggiunto un livello critico. Per questo motivo, anche a causa della condizione meteo definite "difficili" dalle autorità britanniche, “un lancio aereo con personale medico era l'unico modo per fornire tempestivamente al paziente le cure vitali necessarie", si legge nel comunicato del ministero britannico.
- Tristan da Cunha non dispone di un aeroporto ed è raggiungibile solo via mare. Per questo motivo, il lancio aereo è stato ritenuto necessario per fare arrivare rapidamente gli aiuti.
- Secondo quanto riporta Reuters, il sospetto caso di infezione da hantavirus riguarda un cittadino britannico, passeggero della nave da crociera colpita da un focolaio del virus e approdata a Tristan da Cunha tra il 13 e il 15 aprile.
- L’Organizzazione mondiale della sanità ha riferito che l’uomo avrebbe manifestato sintomi compatibili con l’hantavirus il 28 aprile e che attualmente si trova in condizioni stabili e in isolamento.
- “L’arrivo dal cielo di paracadutisti, personale medico e forniture sanitarie ha probabilmente rassicurato gli abitanti di Tristan da Cunha”, ha dichiarato il brigadiere Ed Cartwright, comandante della 16esima Brigata d’assalto aereo britannica.
- Nei giorni scorsi un aereo militare ha trasportato sull’Isola di Ascensione kit per i test Pcr, utilizzati per individuare eventuali infezioni virali. Qui era sbarcato un altro cittadino britannico proveniente dalla stessa crociera, poi trasferito in Sudafrica per ricevere cure mediche.