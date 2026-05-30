Champions League, Psg-Arsenal: alle 18 la finale a Budapest

I francesi, guidati da Luis Enrique, vogliono riconfermarsi sul tetto d'Europa; gli inglesi, guidati dall’altro spagnolo Mikel Arteta, vogliono mettere in bacheca un trofeo che vent'anni fa sfuggì loro in finale contro il Barcellona a Parigi. La partita della Puskás Aréna è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su Now

Cresce l’attesa per la finale di Champions League, in programma alle 18 a Budapest tra il Psg e l'Arsenal. I francesi, guidati da Luis Enrique, vogliono riconfermarsi sul tetto d'Europa; gli inglesi, guidati dall’altro spagnolo Mikel Arteta, vogliono invece conquistare un trofeo che vent'anni fa sfuggì loro in finale contro il Barcellona a Parigi. La partita della Puskás Aréna è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su Now (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS).