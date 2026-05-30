Champions League, Psg-Arsenal: alle 18 la finale a Budapest

I francesi, guidati da Luis Enrique, vogliono riconfermarsi sul tetto d'Europa; gli inglesi, guidati dall’altro spagnolo Mikel Arteta, vogliono mettere in bacheca un trofeo che vent'anni fa sfuggì loro in finale contro il Barcellona a Parigi. La partita della Puskás Aréna è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su Now
Cresce l’attesa per la finale di Champions League, in programma alle 18 a Budapest tra il Psg e l'Arsenal. I francesi, guidati da Luis Enrique, vogliono riconfermarsi sul tetto d'Europa; gli inglesi, guidati dall’altro spagnolo Mikel Arteta, vogliono invece conquistare un trofeo che vent'anni fa sfuggì loro in finale contro il Barcellona a Parigi. La partita della Puskás Aréna è in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su Now (GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS).
La sfida tra Psg e Arsenal
Nella finale di Budapest tra Psg e Arsenal si affrontano il miglior attacco del torneo, quello francese con 44 reti totali, contro la miglior difesa della competizione, quella inglese con 6 gol subiti, 9 clean sheet e nessuna sconfitta. Per i bookmaker i favoriti sono i francesi, con la squadra di Luis Enrique data in leggero vantaggio sui Gunners.
Vedi anche
Champions League, Psg-Arsenal, dove vedere la finale in tv e streaming
Le probabili formazioni di Psg-Arsenal (live alle 18)
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Trossard; Gyokeres. All. Arteta
Vedi anche
Finale Champions League, la sfida sarà tra Psg ed Arsenal: cosa sapere
©Getty
Champions League, l'albo d'oro: tutte le squadre vincitrici. FOTO
Sono 15 i club che hanno portato a casa questa coppa dal 1993, anno in cui ha assunto il nuovo nome, ad oggi. Ecco l'albo d'oro della competizione. LA FOTOGALLERY