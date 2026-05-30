Giro d'Italia 2026, 20^ tappa da Gemona del Friuli a Piancavallo: percorso e altimetriaSport
La Corsa Rosa prosegue con una frazione di 200 km, con l’ascesa di Piancavallo da affrontare due volte. Sepp Kuss ha vinto ieri la 19esima tappa Feltre-Alleghe, mentre la maglia rosa è ancora sulle spalle di Jonas Vingegaard
Penultima tappa oggi, 30 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Gemona del Friuli e arriva a Piancavallo, per un totale di 200 km. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Jonas Vingegaard, mentre ieri la tappa con arrivo ad Alleghe è stata vinta da Sepp Kuss. Domani l'ultimo atto della competizione a Roma con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.
Il tracciato della ventesima tappa Gemona del Friuli-Piancavallo
Si inizia percorrendo la piana del Tagliamento intorno a Gemona, con la salita di Forgaria nel Friuli e il GPM di Clauzetto per arrivare in Val Cosa. Poi si raggiunge Maniago prima di entrare a Montereale Valcellina nel circuito finale con la doppia scalata del Piancavallo. Dopo il primo passaggio c’è una discesa impegnativa verso il lago di Barcis, poi una galleria di più di 4 km e un tratto pianeggiante fino ad Aviano, dove iniziano gli ultimi 15 km interamente in salita. I primi 10 km sono molto ripidi, intorno al 9% con punte del 14%, poi si scende leggermente e si risale con pendenze più moderate, massimo all’8%.
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