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Giro d'Italia 2026, 18^ tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo: il percorso

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Giro d'Italia

La Corsa Rosa entra nella parte finale. Il percorso di oggi si snoda tra Trentino-Alto Adige e Veneto: si tratta di una frazione ondulata, lunga 171 chilometri e con un dislivello di 2.050 metri. La maglia rosa è sulle spalle di  Vingegaard. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali

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Il Giro d’Italia 2026 di ciclismo entra nella parte finale. Oggi, giovedì 28 maggio, si corre la 18esima tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo: è una frazione ondulata, lunga 171 chilometri e con un dislivello di 2.050 metri, che si snoda tra Trentino-Alto Adige e Veneto. Al via la maglia rosa è sulle spalle di Vingegaard, mentre ieri a vincere la tappa da Cassano d'Adda ad Andalo è stato Valgren. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il percorso della 18esima tappa

La 18esima tappa parte da Fai della Paganella e arriva a Pieve di Soligo: si snoda tra Trentino-Alto Adige e Veneto, attraverso un percorso di 171 km e un dislivello di 2.050 metri. È una frazione mossa, con diversi saliscendi. Si passa dalla valle dell’Adige a quella del Brenta, con la salita di Civezzano. Poi percorso ondulato ma prevalentemente in discesa verso Primolano, da dove - dopo le Scale di Primolano - si entra nella valle del Piave. Dopo il Gpm di terza categoria di Fastro, la parte finale del percorso attraversa Valdobbiadene e le Colline del Prosecco, con le salite di Combai, Tarzo e il celebre Muro di Ca’ del Poggio (Gpm di quarta categoria, a 9 km dall’arrivo). Il traguardo è a Pieve di Soligo, con gli ultimi chilometri leggermente in discesa e due curve prima del rettilineo d’arrivo di 300 metri in asfalto, in leggera salita. La partenza è alle 13.15, l’arrivo dopo le 17.

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