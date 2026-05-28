La Corsa Rosa entra nella parte finale. Il percorso di oggi si snoda tra Trentino-Alto Adige e Veneto: si tratta di una frazione ondulata, lunga 171 chilometri e con un dislivello di 2.050 metri. La maglia rosa è sulle spalle di Vingegaard. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali

Il Giro d’Italia 2026 di ciclismo entra nella parte finale. Oggi, giovedì 28 maggio, si corre la 18esima tappa da Fai della Paganella a Pieve di Soligo: è una frazione ondulata, lunga 171 chilometri e con un dislivello di 2.050 metri, che si snoda tra Trentino-Alto Adige e Veneto. Al via la maglia rosa è sulle spalle di Vingegaard, mentre ieri a vincere la tappa da Cassano d'Adda ad Andalo è stato Valgren. In tutto le tappe di questa edizione sono 21, l'ultima a Roma il 31 maggio con un circuito conclusivo ai Fori Imperiali.

Il percorso della 18esima tappa

La 18esima tappa parte da Fai della Paganella e arriva a Pieve di Soligo: si snoda tra Trentino-Alto Adige e Veneto, attraverso un percorso di 171 km e un dislivello di 2.050 metri. È una frazione mossa, con diversi saliscendi. Si passa dalla valle dell’Adige a quella del Brenta, con la salita di Civezzano. Poi percorso ondulato ma prevalentemente in discesa verso Primolano, da dove - dopo le Scale di Primolano - si entra nella valle del Piave. Dopo il Gpm di terza categoria di Fastro, la parte finale del percorso attraversa Valdobbiadene e le Colline del Prosecco, con le salite di Combai, Tarzo e il celebre Muro di Ca’ del Poggio (Gpm di quarta categoria, a 9 km dall’arrivo). Il traguardo è a Pieve di Soligo, con gli ultimi chilometri leggermente in discesa e due curve prima del rettilineo d’arrivo di 300 metri in asfalto, in leggera salita. La partenza è alle 13.15, l’arrivo dopo le 17.