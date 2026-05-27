C’è chi rinuncia ad una vittoria per ristabilire la classifica corretta, chi interrompe la propria gara per soccorrere un’avversaria ferita e chi sceglie la correttezza nel momento decisivo della partita. Sono questi i gesti che il Premio Fair Play Menarini “Giovani” 2026 ha scelto di celebrare, incoronando tre ragazzi che hanno saputo mettere lealtà e solidarietà davanti al risultato sportivo ascolta articolo

Le storie di tre giovani sportivi saranno al centro della conferenza stampa del 30° Premio Internazionale Fair Play Menarini, in programma il 4 giugno al Salone d’Onore del CONI di Roma. Un filo ideale unirà così i vincitori del premio “Giovani” 2026 ai grandi campioni internazionali che riceveranno il riconoscimento il prossimo 2 luglio a Firenze: generazioni, percorsi ed esperienze differenti, accomunate dagli stessi valori. Parole chiave: integrità, coraggio e lealtà.

Alberto Belluzzi simbolo di integrità Il primo premiato di quest’anno, Alberto Belluzzi, ha trasformato un incontro di scherma in una lezione di integrità sportiva. Durante i Campionati Italiani Under 23 di Caorle, lo schermidore si è accorto che gli era stata assegnata una vittoria in più. La svista arbitrale avrebbe escluso il suo avversario dalla fase successiva, ma Alberto ha immediatamente segnalato l’errore alla direzione di gara, insistendo affinché venisse corretto il risultato.

Alberto Belluzzi

Gloria Tinaburri simbolo di coraggio Anche nel gesto di Gloria Tinaburri brillano i principi più nobili dello sport: durante i Mondiali di Endurance in Francia, la giovane amazzone ha interrotto la propria gara per soccorrere una concorrente gravemente ferita dopo una caduta. Con lucidità e sangue freddo, Gloria ha gestito l’emergenza per circa quaranta minuti, mettendo in sicurezza i cavalli, tranquillizzando l’atleta infortunata e coordinando l’arrivo dei soccorsi, prima di riprendere la competizione.

Gloria Tinaburri

Matteo Pasqualetti simbolo di lealtà Il pallavolista Matteo Pasqualetti ha dato prova di grande maturità sportiva, incarnando i valori di lealtà e correttezza. Durante le finali Under 13, in un momento particolarmente concitato della gara, il giovane giocatore della Virtus Roma Pallavolo ha ammesso spontaneamente un tocco a muro non rilevato dagli arbitri, rinunciando a un possibile vantaggio per la propria squadra.

Matteo Pasqualetti