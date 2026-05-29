Champions League, Psg-Arsenal: dove vedere la finale in tv e streaming

Tutto pronto per l'atto conclusivo della Champions League edizione 2025-26, che designerà la regina d'Europa tra i campioni uscenti del Paris Saint-Germain e i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal ( LE COSE DA SAPERE SULLA FINALE ). Sabato 30 maggio, la Puskás Aréna di Budapest sarà teatro di un match che promette spettacolo: calcio d’inizio, per la prima volta, alle 18 in diretta esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming solo su NOW . Il match sarà inoltre trasmesso in differita alle 21 in chiaro su TV8.

Copertura per accompagnere gli appassionati fino al match

Per uno degli eventi più attesi della stagione, Sky Sport ha allestito un racconto editoriale di altissimo livello, pensato per accompagnare gli appassionati in ogni istante dell’avvicinamento alla finale, fino al fischio d’inizio e oltre. Una copertura completa, con aggiornamenti costanti e uno sguardo privilegiato direttamente dal cuore dell’evento. Già da oggi pomeriggio, a partire dalle 15, Sky Sport 24 sarà in diretta dalla Puskás Aréna con gli inviati Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni, per raccontare in tempo reale l’atmosfera della città. Nel corso della giornata, riflettori puntati anche sugli allenamenti ufficiali delle due squadre: dalle 17 quello del Psg e dalle 19 quello dell’Arsenal, entrambi in diretta dallo stadio di Budapest.

Sabato collegamenti live su Sky Sport 24 dalle 13.30

Sabato 30 maggio, nel giorno della finale, Sky Sport 24 sarà live già dalle 13.30 per vivere ogni momento dell’attesa, con collegamenti e approfondimenti che accompagneranno il pubblico fino al grande appuntamento. Dalle 16.30 lo studio prepartita con Champions League Show: da Milano, Federica Masolin e i suoi ospiti, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e Zvonimir Boban.

Alessandro Del Piero e Fabio Capello saranno in collegamento direttamente dallo stadio mentre gli spazi news saranno affidati a Mario Giunta. La telecronaca del match sarà di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Continui aggiornamenti anche sui canali digital di Sky Sport, con il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport, che forniranno una copertura continua del fine settimana di Budapest.