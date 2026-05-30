Presentato il Deutsche Bank ATV Legends Open all’Antico Tiro a Volo

Annunciati i giocatori che si contenderanno il trofeo il 6 e 7 giugno: Potito Starace (vincitore dello scorso anno), Paolo Lorenzi (finalista della prima edizione e direttore degli Internazionali d’Italia), Davide Sanguinetti, Stefano Pescosolido, Daniele Bracciali, Vincenzo Santopadre, Marco Meneschincheri, Gianluca Pozzi, Giorgio Galimberti e il rumeno Adrian Ungur

Tutto pronto per la seconda edizione del Deutsche Bank ATV Legends Open. Torna la manifestazione all’Antico Tiro a Volo che vedrà scendere in campo i grandi protagonisti del tennis azzurro e internazionale degli ultimi decenni. Per il secondo anno consecutivo l’evento sportivo, che prevede due appuntamenti imperdibili, la cena di gala il 5 giugno e le sfide sul campo il 6 e 7 giugno, promette di far divertire il pubblico. Durante la presentazione del torneo, tenutasi il 29 maggio nel prestigioso circolo romano, sono stati annunciati i giocatori che si contenderanno il trofeo: Potito Starace (vincitore dello scorso anno), Paolo Lorenzi (finalista della prima edizione e direttore degli Internazionali d’Italia), Davide Sanguinetti, Stefano Pescosolido, Daniele Bracciali, Vincenzo Santopadre, Marco Meneschincheri, Gianluca Pozzi, Giorgio Galimberti e il rumeno Adrian Ungur.

La presentazione

L'incontro con la stampa, introdotto da Rebecca Olivieri, ha visto gli interventi del Presidente del circolo ospitante, Giorgio Averni e di Luca D'Agostino, tra gli ideatori dell'evento insieme a Tommaso Poliandri e Luigi Capasso. Il focus si è poi spostato sul valore della partnership con Deutsche Bank, title sponsor del torneo, con Valeria Altomare, responsabile della divisione Private Banking dell'istituto. In rappresentanza dei giocatori è intervenuto Vincenzo Santopadre, ex top 100 mondiale, ex coach di Matteo Berrettini e oggi di Lorenzo Sonego. Poi la parola è passata ad Adriano Albanesi, direttore tecnico del tennis del circolo e del torneo internazionale femminile WTA e a Massimiliano Brocchi, membro della giunta CONI Lazio e Vicepresidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). È intervenuto poi l’ideatore di MondoAce Mario Laurenti, che cura l’ufficio stampa della manifestazione.

L'appuntamento è quindi il 6 e 7 giugno sui campi dell'Antico Tiro a Volo per un weekend di grande tennis e memoria storica.