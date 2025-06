Tennis, al torneo Antico Tiro a Volo "Legends" ospite Flavio Cobolli

Il numero 26 della classifica ATP per l’occasione è sceso in campo per un match tie-break d'eccezione giocato al fianco di Santopadre contro la coppia Starace/Lorenzi. Al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma al Legends Open si sono sfidati Lorenzi, Santopadre, Meneschincheri, Pescosolido, Galimberti, Stefano Cobolli, Bracciali e Starace

Alla prima edizione dell’ ATV Legends Open sono scesi in campo Paolo Lorenzi, Vincenzo Santopadre, Marco Meneschincheri, Stefano Pescosolido, Giorgio Galimberti, Stefano Cobolli, Daniele Bracciali e Potito Starace. E all’evento, che si è svolto al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma, non è voluto mancare nemmeno Flavio Cobolli, il numero 26 della classifica ATP, che per l’occasione è stato protagonista sulla terra rossa per un match tie-break d'eccezione giocato al fianco di Santopadre contro la coppia Starace/Lorenzi.

Il doppio con Santopadre

Dopo aver partecipato alla cena di gala che ha preceduto l'evento, Cobolli ha partecipato in prima persona al torneo in una sorta di esibizione che per lui ha avuto un sapore speciale: "Giocare con Vincenzo è sempre stato il mio sogno, è il mio padrino di battesimo e ho sempre avuto il desiderio di giocare un doppio con lui. Oggi lo abbiamo fatto e mi sono divertito tantissimo. Sono esperienze che nella carriera a volte fanno bene", le parole del tennista romano. Ad accedere alle semifinali sono stati Paolo Lorenzi e Stefano Pescosolido da una parte e Vincenzo Santopadre e Potito Starace dall'altra che si sfideranno oggi per accedere alla finalissima che decreterà il vincitore. "È un onore aver ospitato, tra gli altri campioni, anche Flavio Cobolli in questa prima giornata dell'ATV Legends Open. La sua presenza ha arricchito l'intero programma che è già stato reso spettacolare da queste otto leggende del tennis che si stanno contendendo il titolo della prima edizione del torneo che spero possa avere un grande futuro e diventare un appuntamento fisso", le parole di Tommaso Poliandri, membro del Comitato organizzatore del torneo insieme a Luca D'Agostino e Luigi Capasso.