Tennis: arriva il torneo con le "Legends" all'Antico Tiro a Volo

La tennista toscana è nata a Castelnuovo di Garfagnana il 4 gennaio 1996. Nel giugno 2024 arriva in finale al Roland Garros ed entra per la prima volta nella top10 della classifica. Un mese dopo diventa la prima italiana a raggiungere la finale di Wimbledon, ma perde contro Krejcikova. Alle Olimpiadi 204 è oro nel doppio con Sara Errani. A novembre con Bronzetti porta l'Italia a vincere la Billie Jean King Cup, mentre a maggio 2025 si impone agli Internazionali d’Italia sia in singolare che in doppio con Errani