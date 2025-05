Roland Garros, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Gli Open di Francia sono in programma dal 25 maggio all’8 giugno. Per gli uomini il n.1 Jannik Sinner affronterà al primo turno il francese Rinderknech con possibili quarti contro l’inglese Draper e semifinale con uno tra Zverev e Djokovic. Musetti debutterà al primo turno contro un qualificato. Per le donne, Jasmine Paolini sfiderà la cinese Yue Yuan, con possibile scontro ai quarti contro Swiatek e in semifinale contro Sabalenka

Sorteggiati il tabellone maschile e femminile del Roland Garros, torneo del grande Slam in programma dal 25 maggio all’8 giugno (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Un torneo che ha un significato speciale per Jannik Sinner : il tennista altoatesino, numero 1 al mondo e tornato in gara dopo tre mesi di squalifica agli Internazionali di Roma, è salito in cima alla classifica ATP proprio al termine dell'edizione 2024 del torneo, conclusasi con una sconfitta in semifinale contro Carlos Alcaraz. Quest’anno previsto un montepremi molto ricco: l’edizione 2025 ha infatti messo in palio un totale di 56,32 milioni di euro, distribuiti in maniera identica per il torneo maschile e femminile, il 5,21% in più rispetto alla scorsa edizione.

Il tabellone maschile

Al primo turno Sinner affronterà il francese Arthur Rinderknech, numero 72 nel ranking ATP, e al secondo turno potrebbe vedersela con un altro idolo di casa, Richard Gasquet, 38 anni, al suo ultimo torneo. La strada si inerpica ai quarti, dove è possibile un incrocio con l'inglese Jack Draper, numero 5 della classifica, e in semifinale, dove ad attendere l'altoatesino potrebbe esserci uno tra il tedesco Alexander Zverev o il sempiterno Novak Djokovic. Dall'altra parte del tabellone, invece, si trova Carlos Alcaraz, recente vincitore degli Internazionali di Roma, che al primo turno affronterà il giapponese Nishikori. Nel tabellone presenti anche altri tennisti italiani come Lorenzo Musetti che inizierà il Roland Garros sfidando un qualificato, così come Flavio Cobolli. Sorteggi più duri, invece, per Matteo Arnaldi, che se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime; per Lorenzo Sonego, che avrà di fronte lo statunitense Ben Shelton, e per Mattia Bellucci, che sfiderà Draper. Presenti anche Luciano Darderi, che affronterà lo statunitense Korda; Luca Nardi contro l'ungherese Marozsan e Francesco Passaro contro l'olandese De Jong.

Matteo Berrettini assente a Parigi

Assente, invece, Matteo Berrettini che, dopo il ritiro a Roma e le lacrime, non è riuscito a recuperare dai problemi agli addominali. Su Instagram il tennista ha scritto: “Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto prendere la difficilissima decisione di ritirarmi dal Roland Garros. Non ho avuto il tempo per recuperare e sentirmi pronto al 100%. Non vedo l'ora di competere sull'erba e mi sto già preparando con la mia squadra. Sono molto grato per il sostegno che sento da tutti voi e non vedo l'ora di tornare in campo”.