Internazionali d’Italia, alle 17 finale Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: alle 17, sul campo Centrale del Foro Italico di Roma, i due tennisti si sfidano nella finale degli Internazionali d’Italia. L’azzurro numero 1 del mondo, al primo torneo dopo la sospensione di tre mesi per il caso clostebol, affronta lo spagnolo che dalla prossima settimana tornerà a essere il numero 2 della classifica Atp. L’Italia, oggi, è rappresentata anche nella finale del doppio femminile : Jasmine Paolini, dopo lo storico successo nel singolare , dalle 12 sta affrontando con Sara Errani la coppia russo-belga formata da Veronika Kudermetova ed Elise Mertens. I match sono in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

La sfida tra Sinner e Alcaraz

Sinner, contro Alcaraz, va a caccia di un titolo che un italiano non vince dal 1976 con Adriano Panatta. L'azzurro è arrivato all'ultimo atto dopo aver battuto in semifinale l’americano Tommy Paul, mentre lo spagnolo ha sconfitto l'italiano Lorenzo Musetti. Al Masters 1000 di Roma i due tennisti si affrontano per l’undicesima volta in carriera: il bilancio dei precedenti vede lo spagnolo avanti 6-4 e vincitore degli ultimi tre match. L’ultimo confronto è stato lo scorso ottobre a Pechino: sul cemento cinese ha avuto la meglio Alcaraz, che è stato l'ultimo a battere Sinner. Stavolta, invece, si gioca sulla terra del Foro Italico: i precedenti sul rosso sono di 1-1, con Alcaraz che si è aggiudicato l'ultimo (era la semifinale del Roland Garros dello scorso anno). L'altro incontro, invece, l’aveva vinto Sinner: ad Umago nel 2022, quando l'azzurro ha poi conquistato il titolo, per ora il suo unico sulla terra dei 19 totali.