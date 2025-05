Internazionali d'Italia, oggi finale Paolini-Gauff. Ci sarà Mattarella

Alle 17, sul campo Centrale del Foro Italico, la tennista toscana - quinta nel ranking Wta - sfida in finale la statunitense numero 3 al mondo. Paolini e Gauff si sono affrontate già in tre occasioni: l'americana è avanti 2-1, ma l'ultimo match tra le due è stato vinto dall’azzurra. È dal 1985, con Raffaella Reggi, che un’italiana non vince il torneo. A tifare ci sarà anche il presidente della Repubblica ascolta articolo

Agli Internazionali d'Italia è il giorno di Jasmine Paolini. Alle 17, sul campo Centrale del Foro Italico, la tennista toscana - quinta nel ranking Wta - sfida in finale la numero 3 al mondo Coco Gauff. È dal 1985 che un’azzurra non vince il torneo: quarant’anni fa ci era riuscita Raffaella Reggi. Per l’occasione, a tifare per Paolini, sugli spalti di Roma ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il match tra l’azzurra e la statunitense è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Paolini contro Gauff Paolini - che nel corso del torneo romano ha perso un solo set, nei quarti contro la russa Shnaider - è arrivata all’ultimo atto del Masters 1000 di Roma dopo aver battuto in semifinale un'altra americana, Peyton Stearns, col punteggio 7-5, 6-1. Gauff ha invece vinto in tre set contro Qinwen Zheng, con il punteggio di 7-6, 4-6, 7-6. Paolini e Gauff si sono affrontate già in tre occasioni: la statunitense è avanti 2-1, ma l'ultimo match tra le due è stato vinto dall’azzurra (ha superato Gauff in tre set nei quarti di finale del torneo di Stoccarda). Vedi anche Atp Roma, Errani-Paolini in finale. Alcaraz batte Musetti

Paolini in finale anche nel doppio Per Jasmine Paolini è la prima finale nel singolare sulla terra rossa del Foro Italico. L’ultima italiana ad arrivare a giocarsi il titolo era stata la sua attuale compagna di doppio, Sara Errani: nel 2014 era stata sconfitta 6-3, 6-0 da Serena Williams. L’ultima tennista italiana a vincere gli Internazionali d'Italia, invece, è stata Raffaella Reggi nel 1985, in un’edizione giocata a Taranto. Paolini, comunque, al Foro Italico ha già vinto: l’anno scorso, in coppia con Errani, ha conquistato il titolo nel doppio. Un titolo che le due azzurre proveranno a difendere anche in quest’edizione: domenica 18 maggio, giorno in cui Jannik Sinner giocherà la finale del torneo singolare maschile contro Carlos Alcaraz, scenderanno in campo per la finale del doppio femminile contro Kudermetova-Mertens. Vedi anche Sinner batte Tommy Paul e vola in finale agli Internazionali di Roma