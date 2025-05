Internazionali di Roma, oggi doppio Errani-Paolini, Musetti e Sinner

Per il tennis italiano è un venerdì da sogno: agli Internazionali di Roma sono impegnati oggi nelle semifinali, in ordine di discesa in campo, Sara Errani - Jasmine Paolini per il doppio, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Le prime a giocarsi un posto in finale sono Errani e Paolini: alle 13.30 affrontano le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Poi tocca a Musetti: alle 15.30 sfida il n. 3 al mondo Carlos Alcaraz. Alle 20.30, sempre sul Centrale del Foro Italico, Sinner deve vedersela con l'americano Tommy Paul. E mentre in campo maschile si spera in una finale tutta italiana, nel singolare femminile abbiamo già un’azzurra all’ultimo atto del Masters 1000 di Roma: è Jasmine Paolini, che sabato 17 maggio giocherà contro l’americana Coco Gauff. Tutti i match sono in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Gli italiani in campo oggi

È la prima volta nell'Era Open che ci sono due azzurri in semifinale nel torneo maschile, con l’Italia che sogna di vincere un titolo che tra gli uomini manca dal 1976 con Adriano Panatta. Musetti è arrivato a questo punto, mai raggiunto prima in carriera a Roma, dopo aver battuto il campione uscente e n.2 del mondo Alexander Zverev in due set. Ora affronta Alcaraz: i due tennisti si scontrano per la quinta volta in carriera, con lo spagnolo che conduce 4-1. L'ultimo precedente è al Masters 1000 di Montecarlo, quando Musetti si è arreso in tre set anche a causa di un problema fisico. Anche per Sinner è la prima semifinale in carriera agli Internazionali d'Italia: il n. 1 al mondo affronta Paul, n. 12 Atp, che è in semifinale a Roma per il secondo anno di fila. I precedenti dicono 3-1 per Sinner. Ma prima di tutto tocca a Errani-Paolini, impegnate nel doppio femminile contro Andreeva e Shnaider per conquistare la loro seconda finale consecutiva al Foro Italico: le azzurre sono avanti 2-1 nei precedenti.