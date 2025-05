Atp Roma, stasera Sinner sfida Ruud: orario e dove vedere la partita

Dopo aver battuto Cerundolo negli ottavi, il n. 1 al mondo dovrà vedersela con il norvegese in ottimo stato di forma. L'appuntamento è dalle ore 19, sul Campo Centrale del Foro Italico (match in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Intanto, ieri, Lorenzo Musetti ha battuto il n. 2 al mondo e campione in carica Sascha Zverev e venerdì affronterà Alcaraz in semifinale

Oggi Jannik Sinner torna in campo nel torneo Atp di Roma per sfidare Casper Ruud. Dopo aver battuto Cerundolo negli ottavi, il n. 1 al mondo dovrà vedersela con il norvegese in ottimo stato di forma. L'appuntamento è alle ore 19, sul Campo Centrale del Foro Italico (il match sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Intanto, ieri, Lorenzo Musetti ha battuto il n. 2 al mondo e campione in carica Sascha Zverev (7-5, 6-4) e venerdì affronterà Carlos Alcaraz in semifinale.