Atp Roma, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

Dal 7 al 18 maggio vanno in scena gli Internazionali BNL d'Italia, a Roma, con il Foro Italico che ospita uno dei Masters 1000 più importanti della stagione (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). L’evento è attesissimo anche perché è qui che Jannik Sinner, n. 1 del tennis mondiale, torna in campo dopo lo stop di tre mesi legato al caso Clostebol. L'azzurro - che non gioca dalla finale degli Australian Open vinta contro Zverev lo scorso 26 gennaio - è dalla parte di tabellone opposta allo spagnolo Carlos Alcaraz: non ci sarà una sfida tra i due se non in un'eventuale finale. Ma Sinner non è l’unico italiano in tabellone: ci sono anche Musetti, Berrettini, Cobolli, Arnaldi, Sonego, Darderi e Bellucci. Ecco tutti i dettagli.