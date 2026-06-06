New York si ripete e vince ancora in in gara-2 delle Nba Finals: anche stavolta i Knicks si impongono in casa di San Antonio e si portano sul 2-0 nella serie che mette in palio il titolo. Finisce 105-104 per New York al termine di un ultimo minuto folle deciso dal tiro libero di Brunson che sfrutta un clamoroso errore in transizione di Wembanyama. Adesso gara-3 e gara-4 al Madison Square Garden possono essere i due match decisivi.

Partita decisa negli ultimi 10 secondi in cui succede di tutto

Gli Spurs perdono 105-104 negli ultimi 10 secondi di una gara folle ed equilibrata praticamente per tutta la sua durata. Lo dimostrano i parziali: all'intervallo lungo è 56-52 in favore degli ospiti, che sembrano poter allungare a fine terzo quarto quando il tabellone dice 84-75. Ma resta tutto in bilico e nell'ultimo minuto succede di tutto. I protagonisti sono, manco a dirlo, Victor Wembanyama e Jalen Brunson. Si parte con un canestri del francese che regala il 104-102 agli Spurs, ma arriva la risposta dalla media e così è 104 pari.

Nel finale gli errori decisivi di Wembanyama

Poi, a 10 secondi dalla sirena e dal possibile overtime, il transalpino commette un errore clamoroso: cerca di servire Castle che però è di spalle e non vede il passaggio, la palla finisce sulla schiena del numero 5 e a recuperarla è proprio Brunson, che subisce fallo da Wembanyama. Si va in lunetta ed è uno su due, poi la tripla della disperazione finisce sul ferro: un epilogo che ammutolisce il Frost Bank Center. Fa festa New York grazie a tre giocatori con almeno 20 punti: sono Towns (21), Bridges (20) e un Brunson (20) in formato Mvp delle Finals. Delude invece ancora Wembanyama, e non solo per l'errore finale: chiude sì con 29 punti, ma anche con 11/21 dal campo e 2/6 dall'arco, compreso l'ultimo, disperato tentativo di ribaltare la partita.