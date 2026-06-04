Finali Nba, i New York Knicks vincono gara-1 a San Antonio

I New York Knicks sbancano il parquet dei San Antonio Spurs 105-95 e si aggiudicano Gara1 delle finali Nba di basket (qui gli highlights di Sky Sport). I texani, guidati da Victor Wembanyama, hanno condotto per tre quarti di partita, ma poi la grinta e la chimica di squadra di New York ha preso il sopravvento nel finale con un parziale decisivo di 11-0. Grande protagonista Jalen Brunson, capitano dei Knicks, autore di 30 punti, di cui 13 nell'ultimo quarto. Venerdì sera Gara2 ancora a San Antonio.