Tennis, Roland Garros: Granollers-Zeballos vincono nel doppio maschile

Parigi ha incoronato Marcel Granollers e Horacio Zeballos: sono loro ad aver vinto il titolo nel doppio maschile al Roland Garros. La coppia formata dal tennista argentino e dallo spagnolo, teste di serie numero uno del torneo e il team che ha causato l'eliminazione degli azzurri Bolelli e Vavassori in semifinale, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2, in un'ora e 16 minuti, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, numeri due del torneo francese.