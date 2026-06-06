Tennis, Roland Garros: Granollers-Zeballos vincono nel doppio maschile

La coppia formata dal tennista argentino e da quello spagnolo, teste di serie numero uno del torneo, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2 il finlandese Harri Heliovaara ed il britannico Henry Patten
Parigi ha incoronato Marcel Granollers e Horacio Zeballos: sono loro ad aver vinto il titolo nel doppio maschile al Roland Garros. La coppia formata dal tennista argentino e dallo spagnolo, teste di serie numero uno del torneo e il team che ha causato l'eliminazione degli azzurri Bolelli e Vavassori in semifinale, ha sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2, in un'ora e 16 minuti, il finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten, numeri due del torneo francese.
La finale del singolare femminile
Nel pomeriggio è in programma la finalissima del torneo singolare femminile. In campo si sfidano Mirra Andreeva e Maja Chwalinska: per entrambe è la prima finale Slam nell'arco della carriera. Entrambe vengono da un percorso importante, essendo arrivate in finale concedendo appena un set alle avversarie. La 19enne russa ha vinto i quarti superando la romena Cîrstea e in semifinale ha sconfitto l’ucraina Kostyuk. Chwalinska è arrivata in finale battendo anche due atlete russe nei turni decisivi, ovvero Kalinskaya ai quarti e Shnaider in semifinale.