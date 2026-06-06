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F1, Gp Montecarlo: Antonelli in pole davanti a Verstappen e Hamilton. Leclerc quarto

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La Mercedes del giovane pilota italiano strappa il giro veloce in 1:12:051, davanti a Max Verstappen e a Lewis Hamilton. Antonelli diventa così, a 19 anni, il più giovane poleman a Monaco, superando il record che apparteneva a Leclerc. Il pilota di casa partirà quarto in griglia

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Prosegue la stagione positiva di Andrea Kimi Antonelli in F1. Il pilota italiano conquista la pole position del Gp di Montecarlo. La sua Mercedes strappa, infatti, il giro veloce in 1:12:051, davanti a Max Verstappen e a Lewis Hamilton. Antonelli diventa così, a 19 anni 9 mesi e 13 giorni, il più giovane poleman a Monaco, superando il record che apparteneva a Leclerc, conquistato nel 2021 a 23 anni 7 mesi e 7 giorni. Quarto in griglia sarà proprio il pilota monegasco della Rossa, seguito da Hadjar, da Russell e dalle due McLaren di Piastri e Norris. Ultime le due Aston di Stroll e Alonso.

La quarta pole in carriera per Antonelli

Quella odierna a Montecarlo è la quarta pole in carriera del pilota bolognese, che si sta confermando di gara in gara l'uomo da battere in questo avvio di stagione di F1. 

I commenti dei protagonisti

"E' stato uno di quei giri in cui sono riuscito a mettere tutto insieme, sapevo che l'ultimo giro era buono e speravo fosse sufficiente, oggi siamo riusciti a migliorare". Così Kimi Antonelli ha festeggiato la sua prima pole position in Formula 1 nel Gran Premio di Monaco. "Devi andare sempre più vicino al limite e non è facile, sono felice di questa pole. Mi sto godendo la guida, la macchina e il weekend e vediamo domani", ha aggiunto. "Congratulazioni a Kimi per la sua prima pole qui. E' qualcosa di molto speciale. E' stato difficile per noi, dobbiamo analizzare i dati, io ho dato il meglio di me". Queste le parole di Lewis Hamilton dopo aver conquistato la terza posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio di Monaco. "E' bello vedere quanto siamo tutti così vicini -ha aggiunto il sette volte campione del mondo - un grande grazie a tutti i ragazzi in pista, non abbiamo portato miglioramenti ma siamo comunque in lotta". 

La griglia di partenza

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Monaco, sesto appuntamento del Mondiale 2026, in programma domani sui 78 giri del circuito di Monte-Carlo, pari a 260,286 km: Prima fila: 1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1'12"051 alla media di 166,731 km/h 2. Max Verstappen (NED) Red Bull 1'12"094. Seconda fila: 3. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1'12"279 4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 1'12"351. Terza fila: 5. Isack Hadjar (FRA) Red Bull 1'12"434 6. George Russell (GBR) Mercedes 1'12"445. Quarta fila: 7. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1'12"624 8. Lando Norris (GBR) McLaren 1'12"765. Quinta fila 9. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1'13"226 10. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1'13"412. Sesta fila: 11. Alexander Albon (THA) Williams 1'13"787 12. Carlos Sainz (ESP) Williams 1'13"815. Settima fila: 13. Nico Hulkenberg (GER) Audi 1'13"902 14. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1'13"995. Ottava fila: 15. Arvid Lindblad (GRB) Racing Bulls 1'14"248 16. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi. Nona fila: 17. Esteban Ocon (FRA) Haas 1'14"722 18. Sergio Perez (MEX) Cadillac 1'14"747. Decima fila: 19. Oliver Bearman (GBR) Haas 1'14"814 20. Valtteri Bottas (FIN) Cadillac 1'15"283. Undicesima fila: 21. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1'15"349 22. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1'16"061. 

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