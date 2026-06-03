Ferrari, rinnovato l'accordo pluriennale con Charles Leclerc

“Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia", ha commentato il pilota monegasco a margine del rinnovo

Il legame con la Ferrari

Il legame tra Leclerc e la Ferrari "nasce molto prima del suo debutto in Formula 1", scrive la Rossa sul proprio sito. "Entrato a far parte della Driver Academy di Maranello nel 2016, il pilota monegasco ha costruito tutto il proprio percorso agonistico insieme alla Scuderia: dal titolo di Formula 2 conquistato nel 2017 all’esordio in Formula 1 l’anno successivo, fino all’arrivo in Scuderia Ferrari nel 2019". Da quel momento in avanti, Leclerc è diventato "una presenza centrale per la squadra, distinguendosi per velocità, talento e spirito competitivo. Nel corso degli anni ha regalato ai tifosi vittorie memorabili, pole position e podi, entrando sempre di più nel cuore della storia della Scuderia". Un dato su tutti: a soli 28 anni Leclerc è già il secondo pilota Ferrari per numero di gare disputate in Formula 1 e per pole position, dietro soltanto a Michael Schumacher.

Le parole di Leclerc

“Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata", ha commentato il pilota monegasco.

Il messaggio di Vasseur

Fred Vasseur, Team Principal di Ferrari, ha espresso la propria soddisfazione. “Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista".