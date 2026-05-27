Introduzione

Il debutto di Ferrari Luce ha subito generato un'accesa discussione. La prima elettrica di Maranello ha creato un aspro dibattito tra esperti, addetti ai lavori e il grande pubblico con tante critiche in particolare per il design di questo nuovo modello. C'è addirittura chi ha invocato la rimozione del badge del Cavallino dalla carrozzeria di questa vettura. Eppure come spesso accade con i nuovi modelli della casa automobilistica modense, le novità più importanti sono quelle che stanno sotto pelle e non si vedono. La Ferrari Luce porta infatti in dote oltre 60 brevetti tecnologici che puntano a rivoluzionare il mondo dell'auto.