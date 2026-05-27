Spider Noir, trama e cast della serie con Nicolas Cage su Prime Video

Introduzione
Approda oggi, mercoledì 27 maggio 2026, su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie televisiva live-action Spider-Noir, con protagonista Nicolas Cage.
L’universo Marvel si prepara ad ampliare ulteriormente i propri confini televisivi con un progetto che si distingue nettamente per stile, atmosfera e collocazione editoriale. Al centro del racconto c’è Nicolas Cage, protagonista di una produzione che guarda al passato, sia per ambientazione narrativa sia per resa visiva, con la particolarità di essere proposta sia in bianco e nero sia a colori.
Si tratta di una delle serie più attese dell'anno, basata sul fumetto Marvel Spider-Noir e con Cage nel suo primo ruolo da protagonista assoluto in una produzione televisiva.
Ambientata nella New York degli anni ’30, la storia della serie tv Spider-Noir segue un investigatore privato esperto che purtroppo è caduto in disgrazia. Sarà costretto a confrontarsi con il proprio passato e con il ruolo che ha avuto come unico “supereroe” della città.
Otto episodi già tutti disponibili - in modalità binge watching s- u Prime Video a partire da oggi, con una caratteristica inedita: due modalità di visione, Bianco e Nero “Autentico” e True-Hue Full Color. Per la prima volta nella serialità televisiva, gli spettatori possono scegliere l’esperienza visiva direttamente durante la visione.
Prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video, questa reinterpretazione noir dell’universo di Spider-Man Noir farà la gioia dei fan della grande M (ossia Marvel, e chi se no?).
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie Spider-Noir, dalla trama al cast.
Quello che devi sapere
Un eroe diverso, una New York d’altri tempi
La serie tv Spider-Noir trae origine dal fumetto Marvel Spider-Man Noir e costruisce il proprio impianto narrativo nella New York degli anni ’30.
La serie segue le vicende di Ben Reilly, interpretato da Nicolas Cage, un investigatore privato segnato dal tempo e dalla sfortuna. Il personaggio vive ai margini, schiacciato dal peso di un passato che non può ignorare: quello di essere stato l’unico supereroe della città. Il racconto si muove così tra indagine, memoria e disillusione, restituendo una declinazione più cupa e malinconica del mito di Spider-Man.
Un cast ricco di volti premiati e interpreti di rilievo
Accanto a Nicolas Cage, attore premio Oscar, il cast principale di Spider-Noir riunisce nomi di grande rilievo. Tra questi figurano Lamorne Morris, vincitore di un Emmy Award, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston e Brendan Gleeson, candidato all’Oscar e vincitore di un Emmy Award.
La serie si arricchisce inoltre di numerose guest star, tra cui Lukas Haas, Cameron Britton, Cary Christopher, Michael Kostroff, Scott MacArthur, Joe Massingill, Whitney Rice, Amanda Schull, Andrew Caldwell, Amy Aquino, Andrew Robinson e Kai Caster, contribuendo a delineare un universo narrativo popolato da personaggi eterogenei.
Dietro le quinte: produzione e team creativo
La produzione di Spider-Noir è affidata a Sony Pictures Television, che realizza la serie in esclusiva per MGM+ e Prime Video. La regia dei primi due episodi è firmata da Harry Bradbeer, regista premio Emmy noto per lavori come Fleabag e Killing Eve, coinvolto anche come executive producer. La guida creativa della serie è nelle mani di Oren Uziel e Steve Lightfoot, entrambi co-showrunner ed executive producer. Uziel è noto per The Lost City e 22 Jump Street, mentre Lightfoot ha lavorato a Marvel's The Punisher e Shantaram.
Lo sviluppo del progetto è avvenuto in collaborazione con il team premio Oscar di Spider-Man: Un nuovo universo, composto da Phil Lord, Christopher Miller e Amy Pascal. Lord e Miller partecipano come executive producer attraverso la loro casa di produzione Lord Miller, insieme ad Aditya Sood e Dan Shear. Amy Pascal ricopre lo stesso ruolo anche per Pascal Pictures, rafforzando il legame tra la serie e l’universo cinematografico di riferimento.
La novità assoluta: due diverse modalità di visione
La serie Spider Noir debutta il 27 maggio 2026 in esclusiva su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con un’innovazione senza precedenti nella storia della serialità televisiva: gli spettatori possono infatti scegliere tra due diverse modalità di visione, “Autentico Bianco e Nero” e “True-Hue Full Color”.
Disponibile in modalità binge watching a partire da oggi, con tutti e otto gli episodi interamente fruibili on demand, introducendo per la prima volta un sistema che consente di selezionare l’estetica visiva dell’intera stagione.
Una soluzione ibrida che ridefinisce l’esperienza di fruizione, permettendo di alternare tra un’impostazione cinematografica classica e una resa cromatica moderna, direttamente in base alle preferenze dello spettatore.
Distribuzione e data di uscita
Spider-Noir approda il 27 maggio 2026 su Prime Video, dopo che ha debuttato inizialmente ieri (il 26 maggio) negli Stati Uniti su MGM+. Da oggi, 27 maggio, è reesa disponibile a livello globale su Prime Video.
La distribuzione copre oltre 240 paesi e territori nel mondo, confermando l’ambizione internazionale del progetto e il suo posizionamento come uno degli appuntamenti più attesi del panorama seriale legato all’universo Marvel.