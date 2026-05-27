Spider Noir, trama e cast della serie con Nicolas Cage su Prime Video

Introduzione

Approda oggi, mercoledì 27 maggio 2026, su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) la serie televisiva live-action Spider-Noir, con protagonista Nicolas Cage.

L’universo Marvel si prepara ad ampliare ulteriormente i propri confini televisivi con un progetto che si distingue nettamente per stile, atmosfera e collocazione editoriale. Al centro del racconto c’è Nicolas Cage, protagonista di una produzione che guarda al passato, sia per ambientazione narrativa sia per resa visiva, con la particolarità di essere proposta sia in bianco e nero sia a colori.

Si tratta di una delle serie più attese dell'anno, basata sul fumetto Marvel Spider-Noir e con Cage nel suo primo ruolo da protagonista assoluto in una produzione televisiva.

Ambientata nella New York degli anni ’30, la storia della serie tv Spider-Noir segue un investigatore privato esperto che purtroppo è caduto in disgrazia. Sarà costretto a confrontarsi con il proprio passato e con il ruolo che ha avuto come unico “supereroe” della città.

Otto episodi già tutti disponibili - in modalità binge watching s- u Prime Video a partire da oggi, con una caratteristica inedita: due modalità di visione, Bianco e Nero “Autentico” e True-Hue Full Color. Per la prima volta nella serialità televisiva, gli spettatori possono scegliere l’esperienza visiva direttamente durante la visione.

Prodotta da Sony Pictures Television per MGM+ e Prime Video, questa reinterpretazione noir dell’universo di Spider-Man Noir farà la gioia dei fan della grande M (ossia Marvel, e chi se no?).

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla serie Spider-Noir, dalla trama al cast.