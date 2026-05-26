Euphoria 3x07, il caos prima del finale di stagione. La recensione

«Se c'è un inizio, deve esserci una fine.» Rue Bennett (Zendaya)lo dice in voce fuori campo, e lo dice con la serenità di chi ha smesso di lottare contro la corrente — o di chi si è convinto di avere Dio dalla propria parte, il che, come dimostra questo episodio, può essere la stessa cosa e può fare gli stessi danni. Rain or Shine — Con il sole o con la pioggia — è il penultimo episodio della terza stagione di Euphoria , (disponibile su Sky e NOW ), e Sam Levinson lo tratta come tale: niente rallentamenti, niente vie d'uscita pulite, nessuna misericordia distribuita con criteri comprensibili. Come diceva Mao — e come si conviene alla redenzione tanto quanto alla rivoluzione — questa non è roba da pranzo di gala.

Il titolo viene dal Vangelo secondo Matteo 5,45: «Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti.» La grazia, in altre parole, è democratica e indiscriminata — cade su tutti, il che è tanto una promessa quanto una minaccia. Euphoria è una serie in cui le stripper si chiamano come i componenti degli X-Men, lo Joshua Tree può essere al tempo stesso un simbolo angelico e diabolico, e gli animali che la attraversano sono sempre apotropaici: il pitone di Bishop, il serpente a sonagli di questa settimana, i cuccioli delle SS di cui parleremo. È un bestiario morale. E questo episodio ne è il capitolo più oscuro.

La colonna sonora lo dichiara fin dall'apertura: Giant Steps di John Coltrane, 1960. Il brano più vertiginoso della storia del jazz, quello in cui la progressione armonica gira così veloce che anche i musicisti più dotati faticano a stargli dietro. È la mente di Rue convinta di controllare tutto mentre tutto le sfugge di mano. Poi l'immagine: Ali, giovane, in una squallida stanza di motel a Los Angeles.