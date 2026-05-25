Ladies First, trama e cast della commedia in streaming su Netflix

Ladies First, trama e cast della commedia Netflix con Rosamund Pike e Sacha Baron CohenCinema
Introduzione
Ladies First, film del 2026 di Thea Sharrock, è in streaming su Netflix, disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. La commedia con Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen, è una delle novità del mese di maggio della tv in streaming (TUTTI I FILM DEL MESE). Remake del film francese Non Sono Un Uomo Facile di Eléonore Pourriat, è una nuova occasione di parlare di disparità tra sessi sul piccolo schermo.
Quello che devi sapere
Ladies First, quando esce e dove vederlo
Ladies First è un film statunitense del 2026 di genere commedia firmato dalla britannica Thea Sharrock, già regista teatrale e dei film Cattiverie a domicilio (2023) e Io prima di te (2016), con protagonisti Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen.
Il soggetto è tratto dal film francese Non Sono Un Uomo Facile con Eléonore Pourriat e Vincent Elbatz, anch'esso distributo da Netflix nella stagione 2018.
Ladies First è su Netflix in streaming, disponibile dal 22 maggio. Il titolo è visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Ladies First, la trama
Damien Sachs (Sacha Baron Cohen) è un dirigente d'azienda e lavora a Londra, in una società che si occupa di pubblicità della quale sta per essere nominato CEO. Nella stessa compagnia lavora Alex Fox (Rosamund Pike), una donna brillante e costretta a farsi largo come può in un ambiente pieno di uomini che la sottovalutano.
Damien è ricco e arrogante ma, soprattutto, è abituato a vedere le donne in posizione subalterna e la sua storia di seduttore lo indice a volere sempre di più dall'altro sesso.
Un giorno ha un incidente e, dopo aver battuto la testa, si risveglia in un mondo profondamente cambiato e, fondamentalmente, invertito.
Alex ha preso il controllo della compagnia ed è lei - come tutte le donne da cui è circondato il protagonista - ad avere il sopravvento su Damien e gli altri uomini.
Il cast del film
In Ladies First, come anticipato, Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike sono la coppia protagonista.
L'attore comico londinese famoso per il personaggio di Borat, che quest'anno ha già recitato nella commedia a sfondo sportivo Balls Up - Palle al sicuro, è tornato ad interpretare un ruolo principale per il grande schermo a diversi anni dall'ultimo film (di recente ha preso parte anche alla miniserie Disclaimer - La vita perfetta).
Rosamund Pike, invece, colleziona l'ennesimo ruolo in cui recita nei panni di una donna determinata ad avere ciò che vuole e merita. Attivissima sul fronte cinematografico e televisivo, l'attrice britannica ha recitato nelle ultime stagioni nelal serie La ruota del tempo e in diversi lungometraggi, da L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't a In The Grey.
Nel cast del film ci sono anche Richard Grant (visto in Death of a Unicorn) ed Emily Mortimer (nel cast di Jay Kelly).
Gli altri volti sono: Fiona Shaw, Tom Davis e Kathryn Hunter.
I temi del film: sessismo e potere
Ladies First è una commedia condita da spunti fantasy. Non può essere inserita nei body swap movies, perché non c'è un vero e proprio scambio di corpi, ma comunque l'inversione del mondo noto ai protagonisti è il vero centro della trama di una pellicola che vuole mettere in luce l'assurdità e i paradossi di una società in cui le donne hanno ancora una posizione subalterna rispetto agli uomini.
Il gender gap lavorativo è certamente un punto di partenza - buona parte della trama si svolge tra le pareti dell'ufficio dove Damien e Alex lavorano - ma quello professionale non è il solo ambito su cui si concentrano gli scontri tra i due protagonisti.
Il lato interessante è la presa di coscienza di Damien quando si rende conto che Alex è diventata la sua controparte femminile.
Alex è spietata ma non cerca vendetta, è semplicemente la personificazione di ciò che Damien era.
Il discorso donecontro uomini è, quindi, un pretesto per parlare di potere.
Quando tutto cambia agli occhi di Damien dopo il suo incidente, le donne finiscono per replicare gli stessi meccanismi che prima erano ad appannaggio degli uomini (e non sono, per questo, migliori di loro).
Location e curiosità
Lades First è stato girato sul finire del 2024, principalmente a Londra, in studio e nel Financial District della City.
Altre riprese interessano splendide località di campagna nell'Hampshire. Nel Surrey, invece, si trovano gli Shepperton Studios, utilizzati prevalentemente per gli interni. La colonna sonora è composta da brani iconici che rafforzano il senso della trama.. Tra le tracce più conosciute spiccano: Respect di Aretha Franklin, I'm Every Woman di Chaka Khan, You Don't Own Me di Lesley Gore.
Il main theme è Ladies First di Queen Latifah featuring Monie Love del 1989.