Ladies First, trama e cast della commedia in streaming su Netflix

Ladies First è una commedia condita da spunti fantasy. Non può essere inserita nei body swap movies, perché non c'è un vero e proprio scambio di corpi, ma comunque l'inversione del mondo noto ai protagonisti è il vero centro della trama di una pellicola che vuole mettere in luce l'assurdità e i paradossi di una società in cui le donne hanno ancora una posizione subalterna rispetto agli uomini.

Il gender gap lavorativo è certamente un punto di partenza - buona parte della trama si svolge tra le pareti dell'ufficio dove Damien e Alex lavorano - ma quello professionale non è il solo ambito su cui si concentrano gli scontri tra i due protagonisti.

Il lato interessante è la presa di coscienza di Damien quando si rende conto che Alex è diventata la sua controparte femminile.

Alex è spietata ma non cerca vendetta, è semplicemente la personificazione di ciò che Damien era.

Il discorso donecontro uomini è, quindi, un pretesto per parlare di potere.

Quando tutto cambia agli occhi di Damien dopo il suo incidente, le donne finiscono per replicare gli stessi meccanismi che prima erano ad appannaggio degli uomini (e non sono, per questo, migliori di loro).