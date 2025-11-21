Jay Kelly, cast del film con George Clooney e Adam Sandler. FOTO

Dai due divi di Hollywood protagonisti fino a star del calibro di Laura Dern e Billy Crudup, scopriamo il protagonisti della pellicola che racconta la storia di un attore famoso e del suo manager che si ritrovano a dover fare i conti con la crisi di mezz’età durante un tour promozionale in Italia. Sul set presente anche l’attrice italiana Alba Rohrwacher. Il film è al cinema e, dal 5 dicembre 2025, arriverà su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) A cura di Camilla Sernag