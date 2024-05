George Clooney è ad Arezzo per girare il film Jay Kelly

La città toscana è piena di star di Hollywood (e anche di grandi nomi del cinema nostrano). Oltre a esserci il divo di “Ocean's Eleven”, non mancano all'appello il collega americano Adam Sandler, l’attrice australiana Isla Fisher e il britannico Louis Partridge. Sono in Italia per girare alcune scene del film Netflix "Jay Kelly" diretto da Noah Baumbach. Sempre oggi, viene completato ad Arezzo anche l'allestimento del set del film di Gianni Amelio "Campo di battaglia”, con protagonista Alessandro Borghi



In queste ore gli avvistamenti di grandi star di Hollywood ad Arezzo sono diventati il passatempo ufficiale di tutti i cittadini e dei turisti che si trovano nella meravigliosa città toscana.

Qui, infatti, c'è niente po’ po’ di meno che George Clooney, giunto in Italia per girare il film di Netflix intitolato Jay Kelly.

Ma non c'è soltanto lui: Arezzo in queste ore è davvero piena zeppa di star di Hollywood e non solo, dato che ci sono anche molti divi australiani, britannici e pure nostrani. Oltre a esserci l’attore di Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, non mancano all'appello il suo collega americano Adam Sandler, l’attrice australiana Isla Fisher e il britannico Louis Partridge (Enola Holmes, Pistol). Tutti loro si trovano ad Arezzo per girare alcune scene del film Netflix Jay Kelly diretto da Noah Baumbach. E sul fronte del cinema nostrano? Sempre oggi viene completato l'allestimento del set del film di Gianni Amelio intitolato Campo di battaglia, con protagonista Alessandro Borghi (che arriverà in Toscana domani, sabato 18 maggio).



George Clooney saluta tutti fan con la sua simpatia Clooney è arrivato intorno alle 10 di questa mattina e ha subito iniziato le riprese del film Jay Kelly. Poco dopo il suo arrivo, l’hanno raggiunto gli altri attori, Isla Fisher e Louis Partridge. "Buongiorno!”, ha esclamato il divo non appena è arrivato, salutando con il suo solito sorriso smagliante tutti i presenti che erano accalcati davanti al Teatro Petrarca di Arezzo, desiderosi di vedere la star più famosa dell'Olimpo hollywoodiano.

E lui, il Dio dell'Olimpo dello showbiz, non si è negato ai fan, con occhiali da sole, zaino in spalla e simpatia innata (come sempre). Dopo un veloce e cordiale saluto a tutti coloro che si erano lì riuniti, George Clooney ha “timbrato il cartellino”, incominciando il suo lavoro da attore sul set della pellicola di Netflix.

Adam Sandler e le altre star ad Arezzo Clooney è stato preceduto dall'altra stella di Hollywood, ossia Adam Sandler, il quale si è concesso per molti selfie con i fan dopo essere sceso da un van nero. Poco più tardi, intorno alle 11.30, è stata la volta di Isla Fisher, l’attrice australiana celebre per la sua partecipazione a numerose pellicole di successo, come I Love Shopping. A terminare la “carovana” di star è stato l'arrivo di Louis Partridge (Enola Holmes, Pistol), l’attore britannico tanto giovane quanto promettente. Nel frattempo anche il team tecnico del film si è reso grande protagonista del traffico cittadino di Arezzo: quella di via Guido Monaco, in particolare, è la zona in cui è stato registrato un continuo andirivieni, segnato dall'arrivo di operatori, attrezzature e costumi di scena. L'area, accessibile per i curiosi, è stata presidiata da agenti della Polizia di Stato, della Municipale e dai Carabinieri. Presenti sul posto anche soccorritori del 118 e vigili del fuoco.

Il Teatro Petrarca è blindato

Sia Clooney che Sandler pare siano arrivati ad Arezzo già nella giornata di ieri, dato che molte persone hanno dichiarato di averli avvistati mentre passeggiavano nel centro storico ieri pomeriggio (a parte che ultimamente gli avvistamenti di star in Italia non sono molto attendibili, dato che nelle scorse ore c'è stato anche chi ha giurato di vedere Clint Eastwood in Salento ma la notizia è stata smentita). Le riprese di oggi si svolgono all'interno del Teatro Petrarca, che per l’occasione è blindato dal personale della security. I ciak sono in programma per l'intera giornata di oggi.

Tra gli altri attori del cast di Jay Kelly, ci sono anche Billy Crudup, Jim Broadbent, Josh Hamilton, Emily Mortimer, Patrick Wilson, Laura Dern, Alba Rohrwacher, Riley Keough e Greta Gerwig.

Non solo la Toscana fa da set

Arezzo, Toscana e non solo: le riprese del film sono iniziate qualche settimana fa a Caorso, in provincia di Piacenza. Hanno fatto tappa a Milano, poi più di recente si sono spostate in Toscana, in particolare in Val d'Orcia, in una prestigiosa location a pochi chilometri da Montalcino. Venerdì 17 maggio l'intera troupe si è trasferita ad Arezzo per girare all'interno dello storico teatro cittadino alcune scene importanti del film.

Arezzo set anche del nuovo film di Gianni Amelio

Queste ore vedono la città di Arezzo brulicare di grandi nomi della settima arte sia internazionale che nostrana. Sempre oggi, infatti, è stato completato l'allestimento del set del nuovo film di Gianni Amelio, la coproduzione Rai Cinema intitolata Campo di battaglia. Per quest'ultima produzione, la zona in cui la troupe del film di Amelio si concentra in particolare quella della stazione ferroviaria. Il protagonista, Alessandro Borghi, è atteso ad Arezzo per la giornata di domani, sabato 18 maggio.