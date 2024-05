Adam Sandler in giro per Milano col suo cane Bagel

L'attore sta girando insieme a George Clooney il nuovo film di Noah Baumbach. Avvistati pochi giorni fa in Stazione Centrale su un set blindatissimo, i due attori resteranno a Milano per qualche tempo. Insieme a Sandler, anche l'amatissimo bulldog inglese

In completo azzurro, con pantaloncini sportivi e una camicia fantasia, Adam Sandler è stato sorpreso per le vie di Milano, a passeggio come un cittadino qualunque. Ad accompagnarlo, il suo fidatissimo bulldog inglese di nome Bagel.

Adam Sandler a Milano

TikTok è colmo di video con un Adam Sandler sorridente, col caffé tra le mani, il suo amato cucciolo e il volto sorridente. Tra selfie, autografi e chiacchiere, l'attore - a dispetto del suo essere un divo hollywoodiano - si è mostrato super disponibile con i fan che lo attendevano fuori dall'hotel. Tuttavia, Sandler non è a Milano per le vacanze. Insieme a George Clooney sta lavorando al nuovo film di Noah Baumbach. Solamente qualche giorno fa, i due sono stati avvistati in Stazione Centrale, mentre giravano scene top secret protetti dalla security.