Sanremo 2025, Carlo Conti annuncia i co-conduttori del Festival

Carlo Conti ha scelto di condividere il palco del Festival di Sanremo con attori, attrici, cantanti e comici per una conduzione ogni sera dal sapore diverso. Conti sceglie il Tg1 per rendere noti i nomi dei co conduttori che lo affiancheranno durante quattro delle cinque serate del Festival di Sanremo, in programma dall'11 al 15 febbraio. "La prima serata sarò da solo a meno che non riuscirò a convincere due amici storici", dice Conti. "La seconda sarà una serata particolarmente forte con una donna straordinaria: Bianca Balti. Ci saranno anche Cristiano Malgioglio e Nino Frassica", prosegue il conduttore. Giovedì sarà la volta di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Venerdì, per la serata cover, saliranno sul palco Mahmood e Geppi Cucciari. Per il gran finale di sabato Conti verrà affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.