Spaceman, arriva il film sci-fi con Adam Sandler: trama e cast

Esce l’1 marzo su Netflix l’ultimo lavoro del regista svedese Johan Renck. Presentata in anteprima al Festival del cinema di Berlino 2024, la pellicola è tratta dal romanzo "Il Cosmonauta" di Jaroslav Kalfař e racconta la storia di un astronauta che durante una missione spaziale affronta i grandi dilemmi dell’esistenza e i suoi traumi del passato parlando con un ragno alieno gigante dalla saggezza antica, senza nemmeno essere sicuro che la creatura sia reale

Dopo il grande successo della serie tv Chernobyl e di Downloading Nancy, il regista svedese Johan Renck è tornato dietro la macchina da presa per il suo secondo lungometraggio, Spaceman. Il film sci-fi, tratto dal romanzo Il Cosmonauta di Jaroslav Kalfař e presentato in anteprima al Festival del cinema di Berlino 2024, arriva su Netflix l’1 marzo (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con protagonisti Adam Sandler e Carey Mulligan.

La trama Spaceman racconta la storia di Jakub Procházka che, rimasto orfano, è cresciuto insieme ai nonni ed è diventato il primo astronauta nella storia della Repubblica Ceca. Una missione di otto mesi su Venere realizza finalmente il suo sogno di andare nello spazio, ma nel frattempo la sua vita sulla Terra va in pezzi: sua moglie non ce la fa più a sopportare la solitudine per appoggiare le ambizioni del marito. Da solo nell’immensità dello spazio, Jakub affronta i grandi dilemmi dell’esistenza e i suoi traumi del passato parlando con un ragno alieno gigante dalla saggezza antica, senza nemmeno essere sicuro che la creatura sia reale. vedi anche Spaceman, il trailer e cosa sapere sul film Netflix con Adam Sandler

©Webphoto

Il cast A vestire i panni del protagonista Jakub Procházka è l’attore Adam Sandler (Un tipo imprevedibile, Billy Madison, Murder Mystery, Diamanti grezzi), affiancato da Carey Mulligan (An Education, Una donna promettente, Saltburn, Maestro) nel ruolo della moglie Lenka. Nel cast ci sono anche Kunal Nayyar (Raj Koothrappali nella serie The Big Bang Theory) che interpreta Peter e Isabella Rossellini (Velluto blu, La morte ti fa bella, Fearless - Senza paura, Alias, Chicago Hope) che presta il volto a Tuma, il supervisore a capo della missione spaziale. Paul Dano (Little Miss Sunshine, Prisoners, Youth - La giovinezza, The Fabelmans) nella versione originale del film presta la voce al ragno extraterrestre. vedi anche Spaceman, le prime immagini del film di fantascienza con Adam Sandler

©Webphoto